Bologna Fc Atalanta, Motta: “Manca Arnautovic? Un altro potrà mettersi in mostra”

Resta l'emergenza attacco per il Bologna

Bologna, 7 gennaio 2023 – “L’assenza di Arnautovic? Sarà un’ottima opportunità per un altro giocatore di dimostrare il suo valore”. Acqua sul fuoco, nonostante l’emergenza. Thiago Motta, a due giorni dalla gara contro l’Atalanta (lunedì sera al Dall’Ara), non si fascia la testa dopo l’infortunio di Arnautovic: “Possiamo lamentarci perché non c’è oppure andare avanti con gli altri, che hanno un potenziale enorme. Marko non lo abbiamo per dieci giorni, dopo questo periodo valuteremo come sta e prenderemo la migliore situazione possibile. Noi continueremo a lavorare al massimo. Alla società io chiedo, e tanto, penso che possiamo migliorare la squadra anche in questo momento. Ma in questo caso, con altri giocatori che possono essere una soluzione e risolvere la situazione. Non vedo la necessità di cercare un giocatore in via momentanea”. Il mercato dovrà però essere una soluzione in altri settori del campo: “Le idee sono chiare e continueremo così. La priorità oggi è trovare soluzioni a chi ha meno spazio e chi si sente meno utile, per il bene di tutti, soprattutto per il bene del Bologna. E poi trovare giocatori in linea con ciò che vogliamo per rinforzarci. Vedremo a fine mercato cosa riusciremo a fare. Come allenatore prima i rinforzi arrivano e meglio è”.



Tra i giocatori che potrebbero lasciare Bologna per cercare più spazio ci sono Kasius e Vignato, esclusi a Roma e probabilmente out dalla lista dei convocati anche contro l’Atalanta: “La loro convocazione? Vedremo, abbiamo ancora un allenamento. Faremo in modo di portare chi può essere utile contro l’Atalanta. Vignato deve giocare, fin qui ha avuto poco spazio in una società come la nostra. È una fase normale per un ragazzo della sua età. Ha qualità, deve fare un percorso”. Dalla rabbia post-Roma alla concentrazione contro i bergamaschi di Gasperini: “Testa all’Atalanta. Abbiamo perso a Roma, ora dobbiamo pensare a loro per dare il massimo. Gasp? Uno dei migliori allenatori che ho avuto in carriera. L’Atalanta è cambiata rispetto allo scorso anno, ma la filosofia è sempre la stessa: non vuole fare giocare l’avversario, ha giocatori di qualità come Koopmeiners. L’Atalanta è una grande squadra, riprendersi dopo un 2 a 0 non è facile”.



Tra i migliori a Roma Orsolini, mentre il ruolo di prima punta rimane un’incognita, anche alla luce degli infortuni di Barrow e di Zirkzee, oltre a quello di Arnautovic: “Da Riccardo come dagli altri mi aspetto un miglioramento in tutto. Deve stare bene fisicamente, mentalmente, fare gol e difendere, leggere le situazioni per rimediarle. Voglio tutto. Ma non solo da lui, anche dagli altri giocatori. così saremo più squadra. Sansone e Raimondo? “Si giocano il posto loro due, anche Soriano e Orsolini. Possiamo anche giocare senza una punta, cercare un’altra situazione di gioco. Dobbiamo combinare in maniera veloce, muovendoci”.



Chiusura su Dominguez: “È un leader in campo per come gioca. Ha un coraggio enorme, senza parlare della sua qualità tecnica. È generoso, gioca per la squadra. tecnicamente ci dà possibilità in costruzione, deve migliorare in rifinitura, deve essere più lucido nel fare la scelta giusta. ha le qualità per fare bene l’ultimo passaggio, lo sa. Prima di parlarci lo sapeva già cosa gli chiediamo”. E, infine, un pensiero a Vialli, scomparso negli scorsi giorni: “Una perdita enorme del nostro calcio. in momenti così non ci sono molte parole. L’ho conosciuto poco”.