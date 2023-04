Bologna Fc mercato: un filo di Scozia rossoblù, piace Campbell

Bologna, 5 aprile 2023 – E se dopo Hickey e Ferguson arrivasse un nuovo talento sconosciuto dalla Scozia? E’ ancora presto per avere certezze, ma dal paese britannico rimbalzano diversi nomi di calciatori che militano nella premier scozzese accostati ai rossoblù: per per contatti o presenza degli scout di Casteldebole a osservare i diretti interessati.

L’ultimo porta a Josh Campbell, nuovo talento della terra di Ermione: è un centrocampista classe 2000, che deve ancora compiere 23 anni, che in quest’annata ha già collezionato 9 reti e 5 assist, di proprietà dell’Hibernian, che ha esordito nell’under 21, ma non ancora in nazionale maggiore. Numeri e percorso simili a quello di Lewis Ferguson, che nella scorsa stagione ha totalizzato 16 gol e un assist con l’Aberdeen, salvo poi approdare in rossoblù. A Bologna va di moda il filo di Scozia.

Dopo Hickey, che ha fruttato 16 milioni più 4 di bonus a fronte di una spesa di 1,8 milioni investiti per strapparlo agli Hearts of Midlothian, ecco Lewis Ferguson. Il centrocampista è arrivato per 3,5 milioni, con contratto da 250mila euro netti e ha già alle calcagna Lazio e Milan.

"Ma mi vedo a Bologna per almeno altri due anni", ha detto il centrocampista, che ad oggi ha messo in carniere 5 reti: tante quante ne ha segnate la scorsa stagione proprio Hickey, il suo connazionale, volato poi nella terra promessa della Premier, al Brentford. Hickey e Ferguson: rendimento e plusvalenze garantite. Il filo diretto con la Scozia aperto da Riccardo Bigon è proseguito con Giovanni Sartori, che la scorsa estate, a lungo fu combattuto: Ferguson o Doig?

Già perché gli scozzesi nel mirino del responsabile dell’area tecnica erano due, ma dalla Brexit in poi i britannici valgono quanto gli extracomunitari e più di due non se ne possono comprare. Solo che Lucumì era l’obiettivo numero uno per rimpiazzare il partente Theate. La scelta è ricaduta su Ferguson, strappato al Lecce. Ma Doig è rimasto obiettivo nel mirino, inseguito anche a gennaio. E sarà inseguito anche in estate, a meno che non arrivi il riscatto di Kyriakopoulos. Ferguson è uomo mercato che a Bologna non vogliono vendere: semmai ritoccare e prolungare il contratto è l’obiettivo. Ma Medel è in scadenza e Dominguez un punto interrogativo legato al prolungamento del contratto, allora Josh Campbell potrebbe diventare un obiettivo reale, specie se Dominguez non dovesse rinnovare.

Non è finita. Perché sempre dalla Scozia rimbalzano i nomi di due attaccanti che potrebbero interessare i rossoblù in chiave futura, anche se scozzesi non sono: il macedone Miovski (23 anni), 17 reti in stagione, e il portoghese Duk (23), 15 reti e 6 assist fin qui. Perché pure il futuro di Arnautovic e Sansone (quest’ultimo in scadenza) è in discussione e anche sugli attaccanti si concentrano le attenzioni di Sartori e Di Vaio in vista del prossimo futuro. Una cosa è certa: la Scozia è paese su cui il Bologna continua a tenere i fari accesi, in cerca di nuovi potenziali affari.