Bologna Fc notizie oggi: Soumaoro e Sansone tornano in gruppo

Bologna Fc: Nicola Sansone rientra in gruppo

Bologna, 22 febbraio 2023 – Dopo gli ultimi due giorni passati a lavorare in maniera differenziata, hanno fatto il loro ritorno in gruppo, nella giornata di oggi, Adama Soumaoro e Nicola Sansone, gli ultimi due recuperati del Bologna di Thiago Motta.

Quello che, per forza di cose, ha al momento meno minuti nelle gambe è Sansone, che dopo la frattura del dito del piede necessita di un po’ di tempo per ritrovare la forma ideale.

Intanto, però, Motta potrà contare anche su di loro per la sfida di domenica contro l’Inter: Sansone, seppure per pochi minuti, potrà rappresentare un’alternativa in attacco, sempre alla luce delle assenze di Arnautovic e Zirkzee – e tenendo a mente il legame che lega l’attaccante ai nerazzurri, con la partita dell’aprile scorso sempre ben impressa in testa – mentre Soumaoro, in base a come andranno anche i prossimi allenamenti, potrà perfino candidarsi ad una maglia da titolare. Ma, appunto, saranno decisivi i prossimi giorni.

Non si è invece allenato Riccardo Orsolini a causa di un attacco febbrile: l’esterno è rimasto a riposo, mentre Bonifazi e Zirkzee hanno svolto allenamento differenziato. Terapie per Arnautovic.