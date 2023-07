Bologna Fc, i convocati per il ritiro estivo a Valles: Orsolini out

Bologna, 13 luglio 2023 – Si apre con una sorpresa, inaspettata, il ritiro del Bologna, che prenderà il via oggi pomeriggio, giovedì 13 luglio, ma che vedrà i ragazzi di Thiago Motta impegnati sul campo dalla giornata di domani, con una doppia seduta a Valles.

Chi non partirà per l’altura è infatti Riccardo Orsolini, che rimarrà a lavorare all’Isokinetic a causa di una tendinopatia dell’adduttore sinistro. Ritiro senza uno dei protagonisti, tanto sul mercato quanto sul campo, per Thiago Motta, che dovrà quindi impostare il lavoro senza il suo esterno destro titolare.

Per il resto, poche sorprese: non compare il nome di Zirkzee, che si unirà alla squadra con ogni probabilità dopo il ritiro di Valles, così come non c’è nessuno dei giocatori rientrati dai vari prestiti, con Motta che già nei giorni scorsi aveva mandato segnali ben chiari in tal senso, lavorando senza convocare al campo nessuno di loro. Non ci sarà dunque spazio per i vari Van Hooijdonk, Binks, Baldursson, Cangiano e Kingsley, tra coloro che dovranno trovarsi una sistemazione in questa finestra di mercato.

Presente anche qualche giovane, utile per rimpolpare il gruppo e per permettere loro di iniziare a lavorare a stretto contatto coi grandi: Bagnolini salirà in ritiro, al pari dei difensori Amey e Corazza, del centrocampista Rosetti e degli attaccanti Raimondo ed Ebone, insieme a Mazia. Dei volti nuovi solamente Beukema, in attesa che il mercato si sblocchi definitivamente.

In quota il Bologna sfiderà il Val Pusteria domenica 16 luglio e il Palermo, a Rovereto, il 22 luglio.

Lista completa dei convocati

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Amey, Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Rosetti, Schouten

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Ebone, Mazia, Raimondo