Bologna Fc: Sansone ha il Diavolo in corpo. Zirkzee piano B

Bologna, 13 aprile 2023 – Si riducono i giocatori a disposizione di Motta, ma non i dubbi nella testa del tecnico italo-brasiliano, chiamato a trovare l’undici migliore per ingabbiare il Diavolo sabato pomeriggio. Alla gara contro il Milan i rossoblù arrivano senza potere contare sugli infortunati Soriano e Arnautovic e con l’assenza di Orsolini, squalificato. Un tris di esclusioni eccellenti che, però, non lascia certezza sull’assetto offensivo di sabato pomeriggio. Nell’ottica della continuità che Thiago sta portando avanti da parecchie settimane, è facile pensare a un nuovo impiego di Nicola Sansone come terminale offensivo contro i rossoneri: per l’ex Villareal si tratterebbe della terza partita di fila dall’inizio, dopo l’infortunio al piede che gli ha fatto saltare un mese e mezzo di campionato. Da non dimenticare, ovviamente, l’ottimo momento del classe 1991: suo il gol che ha sbloccato la gara contro l’Atalanta, rete che – chissà – potrebbe servirgli anche per un futuro rinnovo.

Facendo un passo indietro, tra le altre cose, inciampiamo in un rapporto stretto tra Sansone e la squadra milanista: sua la rete, all’Inter, che la scorsa stagione aiutò i rossoneri nella conquista del titolo, cui fece seguito la battuta – forse non troppo – diventata celeberrima subito dopo, ovvero "Spero che qualcuno mi chiami, o Maldini o qualcun altro. Almeno per un prestito, così l’anno prossimo posso giocare la Champions". Il sogno, in casa Sansone, non si è avverato: ma ora Nicola freme per punire la squadra che ha fatto gioire una stagione fa. Chiamatela par condicio, se volete.

Chi ai lati di Sansone? La risposta sembrerebbe essere banale. Aebischer, dopo la panchina contro l’Atalanta e vista la squalifica di Orsolini, non ha davanti a sé alcun ‘concorrente’ per una maglia da titolare, e viaggia verso la venticinquesima presenza in campionato, mentre Barrow, rigenerato nelle ultime partite, ha dimostrato di potersi meritare la conferma. Per il gambiano si tratterebbe dell’ottava titolarità consecutiva, periodo durante il quale ha messo a segno quattro assist e un gol, quello contro l’Udinese. Un bottino che, visto il periodo, può e deve essere migliorato, soprattutto alla voce reti.

C’è però un piano B per quel che riguarda il centravanti: ha una ‘zazzera’ importante e parla olandese. Si tratta di Joshua Zirkzee, che dopo l’assist a Orsolini per il 2 a 0 di Bergamo, passaggio che ha coronato uno scampolo di partita di alto livello, sogna di potere partire dall’inizio. L’ultima volta fu contro Spezia e Fiorentina: non segnò, ma dimostrò di essere inserito nei meccanismi di Motta, che troppe volte ha dovuto rinunciare all’ex Anderlecht e Bayern Monaco per problemi fisici. Lui, che il Milan non l’ha mai affrontato in carriera (all’andata non era ancora al Bologna, con il Parma non ne ebbe l’occasione), sogna il suo secondo gol italiano. Anche per ravvivare la vena realizzativa.