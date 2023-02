Bologna Fc, striscione della curva per Davide Ferrerio

BFC

Bologna Fc Monza 0-1: Donati fa piangere Thiago Motta

Il difensore brianzolo, con una rete al 25’ del primo tempo, decide la gara del Dall’Ara. Sfuma il settimo posto in solitaria e i sogni europei rossoblù vengono messi in stand-by. Rientra Arnautovic che però, in diffida, si fa ammonire e salterà la Samp