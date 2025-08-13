Calciomercato Bologna, grandi manovre: da Vitik ai centrocampisti. L’imperativo è moltiplicare le vie del gol

C’è un’idea, fattasi progetto tecnico, che da luglio alberga nella testa di Vincenzo Italiano: moltiplicare le vie del gol. Anche perché, moltiplicate le strade da battere in stagione con le quattro competizioni (campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) servirà necessariamente trovare nuove fonti del gol per essere competitivi su tutti i fronti.

Come arrivarci? Intanto con acquisti mirati. Se dal mercato porti a casa Immobile, Bernardeschi e Vitik dai un segnale chiaro in materia di produzione offensiva. Immobile, dall’alto delle sue 201 reti in serie A, è il re del gol nazionale degli ultimi quindici anni e poiché non c’è motivo di pensare che a 35 anni la macchina si sia inceppata là davanti, è lecito aspettarsi di vederne delle belle. Bernardeschi ha meno fiuto del gol di Ciro, ma le strade del gol le sa percorrere e soprattutto su quelle strade sa come innescare l’ultimo, decisivo passaggio.

E poi c’è Vitik, il pennellone ceco che, come ha già mostrato il test vinto contro lo Stoccarda grazie a una sua incornata, è un difensore che eccelle nel gioco aereo anche in area altrui. E che può rivelarsi il ‘nuovo’ Posch, ovvero replicare le performance sottoporta del nazionale austriaco al primo anno in rossoblù (2022-23), quando le reti messe a referto furono 6. Dopodiché non sempre che ciò che funziona in teoria funziona anche nella pratica.

Ecco perché Italiano in ritiro ha estratto dal cilindro la ‘doppia punta’ e su questa strada ha insistito nelle successive amichevoli con Vis Pesaro, Levadiakos e Stoccarda. Castro alle spalle di Dallinga? Provato. Immobile al fianco di Castro? Provato pure questo. Non mancherà occasione di vedere all’opera anche la coppia Immobile-Dallinga, perché la stagione è lunga e non potrà toccare sempre a Odgaard giocare a ridosso del centravanti, replicando la strategia che ha fatto le fortune del Bologna della scorsa stagione.

Per Italiano del resto schierare le due punte non è un inedito. Nelle tre stagioni alla Fiorentina, dove arrivò e al pronti via gli vendettero (dopo sei mesi) Vlahovic alla Juve, il tecnico di Ribera non ebbe mai il privilegio di poter contare su bomber veri e così s’inventò, per esempio, lo stratagemma di impiegare l’argentino Beltran nel ruolo di ‘sottopunta’.

Ma nel calcio di Italiano moltiplicare le vie del gol oggi vuol dire trovare nuove vie d’accesso alla porta avversaria anche da parte di coloro che in teoria non avrebbero come primo obiettivo quello di fare gol. Alludiamo ai centrocampisti. Un ragionamento più approfondito si potrà fare solo quando il reparto, che oggi è un po’ corto, sarà completato sul mercato.

Ma i numeri della scorsa stagione, con i 4 gol a testa di Fabbian e Pobega e poco altro (una rete a testa per Freuler, Ferguson e Urbanski) raccontano di una lacuna da colmare. Con o senza doppia punta, gli inserimenti in zona gol dei centrocampisti quest’anno dovranno diventare la regola. E’ un tasto su cui Italiano nello spogliatoio batte dal 10 luglio.