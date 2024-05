Bologna in Champions, con il Carlino in edicola avrete una prima pagina da collezione e un’edizione speciale

Bologna, 12 maggio 2024 – Il Bologna va in Champions League e il Carlino celebra l’evento con una serie di iniziative. Con il giornale in edicola lunedì 13 maggio a Bologna e provincia (l’iniziativa non vale per l’edizione di Imola) avrete a disposizione una edizione speciale con interviste, foto esclusive e approfondimenti. Non solo: avrete una prima pagina da collezione e anche un poster ad hoc: due pagine da appendere e conservare che descrivono la cavalcata in Champions dei rossoblù.

La prima pagina da collezione del Carlino Bologna

Un impegno straordinario per un avvenimento straordinario e che la città aspettava da 60 anni. Quest’anno ricorre anche l’anniversario dello scudetto del 1964 e forse la circostanza non è casuale. Il Carlino celebrerà anche questo evento. Seguiteci in edicola e nei nostri canali online per essere informati su tutte le iniziative.