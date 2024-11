Bologna, Ndoye torna in gruppo e Corazza prolunga fino al 2027

Bologna, 25 novembre 2024 – Il Bologna di Vincenzo Italiano è già tornato in campo all’indomani della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio.

I rossoblù si sono allenati nel pomeriggio al Centro Tecnico Nicolò Galli per iniziare a preparare la sfida contro il Lille valida per la quinta giornata della Fase Campionato di Champions League, con la rosa divisa in due gruppi: scarico per i più impiegati ieri a Roma, seduta tattica per gli altri.

Una buona notizia per Italiano arriva però dall’infermeria: Dan Ndoye è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe quindi essere nella lista dei convocati per la gara casalinga contro i francesi in programma mercoledì 27 novembre alle 21 al Dall’Ara.

Hanno lavorato a parte invece sia Lukasz Skorupski che Nicolò Casale, entrambi out contro i biancocelesti a causa di una sindrome influenzale.

Ancora assenti Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi che hanno svolto lavoro differenziato, ancora alle prese con il rispettivo percorso di recupero dagli infortuni.

Intanto sul fronte rinnovi, prolungamento di contratto anche per il difensore Tommaso Corazza: dopo Ferguson è arrivata la firma del terzino che si è legato al Bologna fino al 2027, con opzione per un’altra stagione.

A due giorni dalla gara con il Lille, quanto mai decisiva per le ambizioni europee dei rossoblù, è stato designato l’arbitro del match e i suoi assistenti: a dirigere l’incontro sarà l’inglese Micheal Oliver assistito dai connazionali Burt (Eng) e Mainwaring e dal quarto uomo Kavanagh. Al Var invece andavano Gillett e lo scozzese Dallas.