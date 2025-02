Bologna, rossoblù al lavoro per preparare il derby con il Parma

Bologna, 17 febbraio 2025 – Il Bologna di Vincenzo Italiano è tornato in campo per preparare il derby emiliano contro il Parma in programma sabato prossimo al Tardini. I rossoblù, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Torino, si sono ritrovati questa mattina a Casteldebole per una seduta di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto.

Ancora a parte Lewis Ferguson e Jens Odgaard mentre Estanis Pedrola, infortunatosi poco prima della sfida ai Granata, ha svolto terapie specifiche. Per lo scozzese si attende la giornata di domani per capire se ci saranno chance di averlo in panchina contro il Parma: l’obiettivo del capitano è tornare a disposizione e magari essere al meglio per il recupero con il Milan, molto però dipenderà dall’ok dello staff medico del Bologna. Per Odgaard invece non ci sono speranze di essere tra i convocati del Tardini mentre per la gara contro il rossoneri al Dall’Ara bisognerà affidarsi alla sua ripresa fisica. Il derby emiliano potrebbe regalare un posto da titolare anche a Riccardo Orsolini o comunque un minutaggio tale da fargli riassaporare il campo e lavorare per la forma fisica migliore: contro il Torino era già andato in panchina ma viste le condizioni del campo non era stato rischiato per il timore di una ricaduta mentre al Tardini potrebbe esserci una chance concreta per lui. Anche Cambiaghi intanto va a caccia di una maglia da titolare dopo il buon impatto all’ingresso contro la squadra di Vanoli.

Se il Bologna arriva alla trasferta di Parma con l’obiettivo di continuare a correre, in casa Parma si punta invece a ricostruire dopo l’esonero di Fabio Pecchia. Per l’ex centrocampista è stata fatale la sconfitta contro il Milan e ora la società è a caccia di un sostituto che possa già andare in panchina contro i rossoblù. Anche il presidente del club Kyle Krause è arrivato all’America per far fronte al momento di crisi della squadra.

Parlando di riscatto, anche la Primavera del Bologna è ancora alla ricerca di un nuovo inizio dopo che la vittoria manca ormai dallo scorso novembre: l’arrivo di Leonardo Colucci in panchina non ha rappresentato una sterzata decisiva ma ha permesso comunque di muovere la classifica con una serie di pareggi anche se quest’ultima continua a non sorridere a Menegazzo e compagni.

Il terzultimo posto è lontano dalle aspirazioni di inizio stagioni che vedevano i baby rossoblù a caccia dei playoff e con una Youth League finita anzitempo e avara di soddisfazioni, non rimane che sollevare le sorti del campionato. La squadra potrà farlo già domani, con la sfida casalinga contro il Torino.

All’andata finì 1-0 per i pari età granata ma domani si giocherà a Crespellano e l’intenzione della Primavera del Bologna è quella di ritrovare i tre punti. Il match si giocherà alle 14 con diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.