Bologna Spezia, Thiago Motta: “Giusta vittoria, tre punti di valore”

BOLOGNA SPEZIA

Bologna, 27 gennaio 2023 – “Stasera la vittoria è il risultato giusto, sono tre punti che hanno valore”. È contento, e non potrebbe essere altrimenti, Thiago Motta al termine di Bologna-Spezia, gara vinta dai rossoblù per 2 a 0.

Un match che ha ricalcato in parte la sfida contro la Cremonese: “Anche contro la Cremonese abbiamo fatto una buona partita, meritavamo di vincere. Nel primo tempo stasera non è stato facile entrare, i ragazzi sono stati bravi a sbloccare la partita e a continuare. Nella ripresa abbiamo chiuso la partita. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, difficile. La Fiorentina è una buona squadra”.

Un paio di giorni di riposo prima di pensare ai Viola. Nel mezzo i complimenti a Orsolini, autore del secondo gol, che secondo Motta può dare ancora tanto: “Orsolini deve dare continuità tutti i giorni. È questo che fa migliorare e crescere. Oggi l’ho visto bene anche se può fare molto meglio. Deve iniziare la partita in modo diverso. In fase offensiva ci sta dando soluzioni, difensivamente deve migliorare. ha il potenziale, ma questo lo sanno tutti”.

Con Arnautovic ancora ai box è toccato a Zirkzee partire dall’inizio nel ruolo di prima punta: “Joshua? Una buona partita. Gli manca un po’ di forma, sono convinto possa fare molto meglio. Abbiamo aspettative enormi su di lui, col talento che ha può fare meglio sotto tutti i punti di vista. Dipende solo da lui”.

A dare una svolta diversa alla gara è stato l’ingresso di Dominguez: “Noi dobbiamo essere presenti sempre. Se non lo siamo andiamo in difficoltà. Moro ha fatto bene e Dominguez altrettanto quando è entrato. Sono contento”.

In chiusura complimenti per Soumaoro, oggi concentrato anche palla ai piedi, e per Cambiaso, dal cui piede sono nate azioni interessanti, una su tutte il gol che ha sbloccato la gara: “Adama lo ho visto alla grande oggi. Porta entusiasmo, sicurezza. Ha un cuore enorme, cerca di portare la squadra in avanti senza parlare troppo. È positivo con gli altri. Se lo merita, da quando sono arrivato lavora sempre bene, magari qualche allenamento meno (ride, ndr), ma è un grande professionista. È la ricompensa del lavoro quotidiano. Andrea? Ogni tanto deve salire, non sempre, stavamo discutendo anche in partita. Ha queste intuizioni, deve mettersi in condizione di potere fare bene. Spalle alla porta ha qualche difficoltà in più. È un ragazzo coraggioso che vuole sempre aiutare”.

Ai microfoni di Dazn queste le parole proprio di Cambiaso: “Volevamo vincere questa partita, nelle ultime tre gare abbiamo espresso un ottimo calcio, peccato il pareggio di lunedì con la Cremonese, perché avevamo creato molto e meritavamo i tre punti. Questa vittoria ci ha dato tanto, stiamo facendo bene e mister Motta ci sta facendo esprimere un bel calcio. Lui ci chiede gioco offensivo e noi lo stiamo accontentando: anche stasera con Zirkzee che ha fatto una grande gara è gli è mancato solo il gol. Le ultime settimane sono state impegnative con tante gare ravvicinate, ora ricarichiamo le pile in vista della trasferta di Firenze. Non sarà una gara semplice perché incontreremo una Fiorentina a caccia di punti, ma noi ci arriveremo carichi, con la voglia di dare il massimo”.