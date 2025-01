Bologna, l’ultima sfida a Lisbona

Bologna, 29 gennaio 2025 – Ultima fermata Lisbona. Stasera allo stadio Alvalade il Bologna termina il suo viaggio in Champions. Un sogno diviso in otto tappe indimenticabili, anche se la trasferta di oggi in Portogallo vale soltanto come congedo dall’Europa dei grandi: alla sfida con lo Sporting, i rossoblù arrivano dopo la storica vittoria col Borussia che, però, non è bastata a evitare la mannaia dell’artimetica: Italiano e i suoi ragazzi sono già eliminati. Allora che senso ha la sfida stasera? Nella puntata di oggi del nostro podcast ’Il Resto di Bologna’ vi spieghiamo tre buoni motivi per cui questa gara può significare molto.

