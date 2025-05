Bologna, a Vincenzo Italiano il premio ‘Bulgarelli Number 8’

Bologna, 16 maggio 2025 – Per Vincenzo Italiano arriva un altro prestigioso riconoscimento alla superlativa stagione del Bologna.

Dopo la vittoria della Coppa Italia mercoledì all’Olimpico, il mister rossoblù riceverà infatti il premio ‘Bulgarelli Number 8’ che rende omaggio alla figura dello storico capitano del Bologna, con la maglia numero 8, tra i fondatori dell’Associazione Italiana Calciatori.

Il premio è promosso proprio da AIC con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Oltre all’allenatore del Bologna, saranno premiati anche atleti e protagonisti che si sono distinti nella stagione 2024/2025. In particolare Samuele Ricci, centrocampista del Torino ed Emma Severini, della Fiorentina, riconosciuti come migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile per la stagione 2024/2025.

Il premio come miglior allenatore della Serie A femminile sarà assegnato a Massimiliano Canzi. Il tecnico dei rossoblù invece sarà insignito proprio come miglior allenatore della Serie A maschile.

La cerimonia di conferimento del premio ‘Bulgarelli Number 8’ si terrà lunedì 19 maggio 2025, alle 11.30, presso la Sala Borsa del comune di Bologna.

Ma i premi per l’allenatore che ha ‘fatto l’impresa’ potrebbero non finire qui, almeno secondo quanto annunciato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “Daremo il Nettuno d'Oro a Vincenzo Italiano e, attraverso questo conferimento, lo consegneremo al Bologna a a tutti i tifosi".

Sulla grande festa che la cittadinanza attende per celebrare tutti insieme la vittoria della Coppa Italia,il primo cittadino non si è sbilanciato.

"È un momento bellissimo, dove abbiamo visto una partecipazione incredibile – afferma Lepore –: all'Olimpico c’erano più bolognesi di quanti ne abbiamo mai visti al Dall’Ara. La grande gioia della città scesa in strada subito dopo la vittoria. Dopo 51 anni che attendevamo questo momento possiamo dire che questa grande emozione unisce tante generazioni e unisce la città. È bello bello godersi questo momento”.