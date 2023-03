Bologna Fc, è boom Van Hooijdonk: Motta lo proverà in estate

Van Hooijdonk sarà messo alla prova da Thiago Motta

Bologna, 21 marzo 2023 – La gestione Thiago Motta, fin qui, ha rigenerato il patrimonio giocatori della rosa rossoblù: da Orsolini a Schouten, da Cambiaso a Dominguez, solo per citare alcuni esempi, senza dimenticare il lancio di pedine preziose come Ferguson e Posch. Ma c’è un’altra scelta che è risultata vincente: il prestito di Sidney Van Hooijdonk. L’attaccante classe 2000, sta maturando. Di più, sta esplodendo. Bigon lo prese svincolato nell’estate del 2021 dalla serie B olandese e più precisamente dal Nac Breda (16 reti in 31 partite), ma fu etichettato come non pronto dopo pochi allenamenti. A gennaio del 2022, il ritorno in patria, in Eredivisie, all’Heerenveen: 7 gol e un assist nella seconda parte di stagione, in 15 gare. E in estate, la scelta di prolungare quel prestito, per consentirgli di disputare un’intero campionato. In questa stagione, il figlio d’arte di papà Pierre, punta della nazionale olandese tra il ‘94 e il 2004, sta salendo ulteriormente di livello e trovando un proprio status riconosciuto: 10 gol in campionato in 25 presenze e 3 reti in 4 gare in Coppa nazionale. Tra febbraio e marzo è salito di colpi: doppietta nella gara con il Groningen, una rete ai lanceri dell’Ajax...