Bruno Capra addio: era l’ultimo delle 11 leggende dello scudetto del Bologna del 1964

Bologna, 19 maggio 2025 – Se n'è andato Bruno Capra, Johnny il Solitario, il terzino riadattato ad ala tattica che quel 7 giugno 1964, per una felice intuizione di Fulvio Bernardini, scombinò i piani di Helenio Herrera, eroe a sorpresa dello spareggio dell'Olimpico con l'Inter che si è meritato gloria imperitura tra i Ragazzi del '64.

Di quell'undici titolare del pomeriggio di gloria romano che sessantuno anni fa portò nella bacheca rossoblù il settimo scudetto Capra era rimasto l'ultimo dei sopravvissuti. Si è spento adesso all'età di 87 anni. Da mesi viveva in una residenza per anziani in città, scelta inevitabile quando i problemi di salute gli avevano impedito una vita autonoma nella sua casa in zona San Donato, dove viveva da solo.

Bolzanino, classe 1937, Capra arrivò a Bologna all'età di diciott'anni, nel 1955, vestendo la maglia rossoblù per dieci stagioni, prima di concludere la carriera al Foggia, dove si toglierà anche lo sfizio di segnare un gol ai rossoblù lui che a realizzare gol non era avvezzo.

Nello spareggio dell'Olimpico Bernardini, per rimpiazzare l'infortunato Pascutti, lo preferì a Renna: e fu il coniglio estratto dal cilindro che contribuì a dare scacco all'Inter. Messo sulle tracce di Corso e Facchetti Capra fece il suo egregio lavoro.

Poi, appesi gli scarpini al chiodo, Capra è scivolato per scelta nel più assoluto anonimato diventando una sorta di fantasma rossoblù. Ha lavorato come portantino in ospedale, si è goduto la pensione, ma non ha mai partecipato a un evento pubblico, chiuso nella sua ruvida scorza di uomo dolce ma schivo.

A tenere i contatti con lui è stata solo la figlia Silvia, che in queste ore lo piange. Così come il Bologna tutto, che sul suo sito ufficiale “ricorda con commozione Bruno, uno degli eroi del '64”.