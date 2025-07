Bologna, campagna abbonamenti 2025-2026: ecco quando inizia. Prezzi e modalità

Bologna, 3 luglio 2025 – Comincerà ufficialmente lunedì 7 luglio alle ore 10 la campagna abbonamenti del Bologna per la prossima stagione. Il club di Joey Saputo ha diffuso le prime informazioni ufficiali per rinnovi e nuove sottoscrizioni per quel che riguarda il campionato, accompagnando il tutto con il cortometraggio animato ‘Gli occhiali’ (video), nel quale viene seguita la vicenda di un tifoso prima giovanissimo e poi anziano che vive il parallelismo tra lo spareggio scudetto del ‘64 e la finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

Tutta la gioia e l'entusiasmo dei tifosi rossoblù al Dall'Ara (Schicchi)

“Il Bologna, per sempre” questo lo slogan scelto per accompagnare la campagna abbonamenti 2025/2026 che aggiunge diverse novità rispetto alla passata stagione. A partire dalla presenza di due tipologie a prezzi diversi e dalla parziale apertura della San Luca: abbonamento Basic, disponibile sia su app che con We Are One Card, e Plus+.

Il primo sarà cedibile un massimo di 3 volte (se su We Are One Card) o 6 volte (se su app); inoltre durante le fasi riservate agli abbonati per l’acquisto di biglietti di singole gare i possessori di abbonamento di tipo Basic/We Are One Card potranno acquistare massimo 2 biglietti.

Il Plus+ invece sarà cedibile per tutte le gare ed è disponibile solo in versione app. Durante le fasi riservate agli abbonati per l’acquisto di biglietti di singole gare i possessori di abbonamento di tipo Plus+ potranno acquistare massimo 4 biglietti, anche per i match di Europa League. In questo caso poi sarà disponibile anche uno sconto del 10% all’Official Store.

La prima fase inizierà il 7 luglio, con i rinnovi per gli abbonati della stagione ‘24-25 (confermando lo stesso posto) usufruendo di tariffe ad hoc. Si potrà anche cambiare settore, ma soltanto in fase di rinnovo durante l’acquisto usufruendo della tariffa ‘prelazione’. Per cambiare posto nello stesso settore bisognerà attendere le 15 del 21 luglio fino alle 22 del 22 luglio. In questo lasso di tempo si potrà effettuare il cambio posto scegliendo tra quelli rimasti liberi dopo la fase 1. Questa finestra temporale è dedicata in maniera esclusiva agli abbonati, con i posti in prelazione che saranno sbloccati e potrai così scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi eventualmente non rinnovati.

La seconda fase inizierà alle 10 del 23 luglio, quando partirà la vendita libera su tutti i posti disponibili. In questa fase lo sconto ‘rinnovo’ non sarà più attivo.

Capitolo prezzi: per gli abbonati, al rinnovo, la Bulgarelli sarà acquistabile a 275€, 310€ se si sceglie il pacchetto Plus+ e 195€ (220€ con Plus+) per gli Under 18. Distinti invece a 525€ oppure 595€, per gli U18 invece 265€ o 300€. La Tribuna Kids invece sarà in vendita a 365€ o 405€ con Plus+ mentre per gli U18 si va da 255 a 285€. La Tribuna coperta invece partirà da 900€ o 1000€ mentre per gli Under 400 o 450€. Infine la Tribuna Gold, 1.400€ o 1.500€ con la seconda tipologia di abbonamento e per gli U18, 700 o 750€. Nella fase di vendita libera sarà possibile acquistare anche abbonamenti in San Luca. Questi però sono riservati soltanto ad adulti under 30 e/o alle famiglie (le persone devono essere legate da un vincolo di parentela fino al 3° grado, e in questo caso bisognerà acquistare contemporaneamente almeno 1 abbonamento adulto + 1 Under 18). Saranno acquistabili solo 500 posti a 325€ o 340€ per gli adulti oppure a 215 o 240€ per gli U18. Stessa tariffa per la Bulgarelli che però potrebbe già essere quasi completamente esaurita. Per gli altri settori invece si partirà rispettivamente da 575€, 395€, 1.000€ e 1.650€. Gli abbonamenti per la prossima stagione del Bologna si potranno acquistare online sul sito rossoblù, nei punti vendita Vivaticket oppure per chi sottoscrive su We Are One Card presso Luca Elettronica o tabaccheria Alan&Jane.