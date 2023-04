Carlo Nervo: "Questo è un Bologna Fc senza limiti"

Bologna, 11 aprile 2023 – Il Bologna che vola. I pomeriggi di gloria (Bergamo). Le notti magiche (d’Europa). La democrazia di Motta. La forza di Saputo. Il Milan più che battibile. Una città che sogna. E i sogni di uno che ci aveva creduto fin dall’inizio: Carlo Nervo.

Nervo, lei sosteneva il Bologna di Saputo anche negli anni dei tredicesimi posti.

"Perché so che per costruire una casa bisogna partire dalle fondamenta e non dal tetto. Nulla avviene per caso: dietro i risultati di oggi c’è una logica".

Chi è il primo artefice di questa accelerazione?

"Saputo: e non solo per i soldi che mette. Sa quello che vuole, per raggiungerlo in questi anni ha anche cambiato alcuni collaboratori e in estate ha preso un numero uno come Sartori".

E poi c’è il fenomeno Motta: fenomeno anche nel senso di oggetto di studio da parte degli addetti ai lavori. Lei se lo immaginava così bravo?

"Motta non è stata una scelta casuale, so per certo che a Casteldebole lo studiavano da tempo. La sua forza è aver puntato tutto sul gruppo. Questa è una cosa che dicono tutti gli allenatori, ma all’atto pratico sono in pochi a farlo per davvero. Prendete Arnautovic".

Fino a gennaio era inimmaginabile un Bologna orfano di Marko.

"Fino a gennaio Arnautovic era quello che risolveva i problemi, oggi è un calciatore del Bologna. Aver modellato un gruppo che non dipende dai singoli, ma che dà valore a tutti i componenti della rosa è un grande valore, anche se non l’unico".

L’altro qual è?

"La condizione atletica: nel calcio moderno puoi avere tutte le qualità tecniche che vuoi, e il Bologna ne ha, ma poi deve girare la gamba. Con l’Atalanta ho visto tanta tecnica, ma soprattutto nel secondo tempo tanta gamba".

Non teme che Thiago sia così bravo che una big potrebbe fargli una proposta irrinunciabile?

"Dipende anche da lui. Se è quell’uomo intelligente che fin qui ha dimostrato di essere a Bologna resterà a lungo: andando via adesso rischierebbe di bruciarsi. Deve anche lui investire nel club, capire che qui c’è un ambiente sano e motivato, un ambiente che può regalargli soddisfazioni enormi: quelle che a Bologna mi sono preso io".

Lei hai mai avuto offerte importanti?

"Si vociferava dell’Espanol e del Parma".

E invece un bel giorno scelse Catanzaro.

"Lo feci per mia figlia, che aveva un problema di salute. I medici ci dissero: ha bisogno di vivere in un posto di mare. Potevo scegliere tra Napoli e Catanzaro: scelsi Catanzaro perché c’era il mio amico Sussi. Dopo qualche mese sono venuto via, perché là non si poteva fare calcio. Ma quei mesi a mia figlia sono serviti per guarire".

Il Bologna e l’Europa.

"Non so se ci arriverà subito, già in questa stagione. Però so che il progetto tecnico di Casteldebole, se proseguirà in questo solco, il Bologna in Europa ce lo riporterà. E’ quello il suo approdo naturale".

L’approdo di Orsolini invece?

"Intanto un Orsolini così meriterebbe di tornare a vestire la maglia della Nazionale: spero che il ct Mancini se ne accorga. L’ammonizione per l’esultanza di Bergamo? Preferisco guardare alle tante doti che ha questo ragazzo, che è ancora giovane e ha delle potenzialità inespresse".

Sabato al Dall’Ara c’è il Milan: sfida che cade tra andata e ritorno dei quarti di Champions tra i rossoneri e il Napoli.

"Primo: escluso forse il Napoli, il Bologna in questo momento può battere tutti. Secondo: con la corsa scudetto chiusa da mesi le big ormai puntano ad andare avanti in Europa. E’ brutto da dire, ma al campionato oggi le grandi non pensano più di tanto. E se vanno a sbattere contro una squadra forte e in salute come questo Bologna rischiano di fare brutte figure".