Bologna Fc, il videomessaggio di Ciro Immobile al nuovo bomber Andrea Mazia

Andrea Mazia (Foto tratta dal sito del Bologna Fc)

Bologna, 28 marzo 2023 – Andrea Mazia e il torneo di Viareggio: un binomio che continua a portare bene al giovane attaccante rossoblù, impegnato con la formazione di Magnani in quella che è, da 73 anni, la manifestazione di calcio giovanile più importante della penisola.

Andrea, che con i suoi compagni ha sconfitto la formazione del Jovenes Promesas nell’ultima gara del girone, ha attirato su di sé gli occhi di tutti: il biondo classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha infatti superato il record di reti segnate nella manifestazione (attualmente 16 quelle siglate da Mazia, ma con la concreta possibilità possano crescere), detenuto fino a pochi giorni fa da Ciro Immobile, centravanti della Lazio.

E proprio l’attaccante della squadra biancoceleste – 14 reti nel biennio 2009-2010 al Viareggio con la Juventus – si è voluto congratulare con Mazia, mandandogli un videomessaggio ripreso dai profili social del torneo e da quelli del Bologna: “Ciao Andrea, ho visto il tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi”.

In realtà un record Mazia lo aveva sottratto allo stesso Immobile già lo scorso anno, quando nell’edizione del 2022 siglò 12 reti nella competizione, quota massima per una singola ‘stagione’ del Viareggio, scalzando proprio Immobile nella speciale classifica.

Oggi, alle 15, gli Ottavi di finale del Viareggio: i rossoblù affronteranno il Pisa, con Mazia e compagni vogliosi di andare avanti. E, per Andrea, il pensierino di ritoccare ancora il record – superato nella sfida di giovedì scorso segnando alla formazione del Mavlon – è facile baleni nella mente del giovane attaccante. Un record che cozza con la situazione in campionato del classe 2004: Andrea, dopo un’ottima annata lo scorso anno in Under 18, in questa stagione sta incontrando più difficoltà del previsto in Primavera. Zero, infatti, le reti segnate fino a questo momento in Under 19, con Vigiani che lo ha centellinato nell’ultimo periodo anche a causa di un piccolo stop. Concluso il Viareggio, che il Bologna spera possa durare il più a lungo possibile, a Mazia il compito di imporsi anche in Primavera, soprattutto da un punto di vista realizzativo.