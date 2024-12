Coppa Italia, il Bologna travolge il Monza e va ai quarti

Bologna, 3 dicembre 2024 – Ordinaria amministrazione e bel Bologna in coppa, che scavalca senza problemi l’ostacolo Monza, regalando un’altra serata di gol al pubblico del Dall’Ara (dopo il 3-0 di sabato al Venezia).

Obbiettivo quarti di finale raggiunto, dove i rossoblù sfideranno una tra Atalanta e Cesena, impegnate a Bergamo l’una contro l’altra il prossimo 18 dicembre.

Tegola nel pre-gara: Dallinga out per una contusione al polpaccio, al suo posto Castro, con Iling, Ferguson e Orsolini in supporto.

Bologna col piglio giusto fin da subito e al 4’ ci sarebbe già l’opportunità di stappare la partita. Castro, sulla trequarti, aggira Izzo, punta la porta e calcia, scaldando i guantoni di Pizzignacco, ben posizionato.

Ancor più ghiotta l’occasione che Iling si trova sui piedi una manciata di minuti più tardi: l’inglese salta in velocità due uomini e si dirige a tu per tu con Pizzignacco, ma invece di servire uno tra Orsolini e Ferguson, già appostati in area per calciare a botta sicura, spara il pallone in orbita col sinistro.

Si gioca ad una porta sola, con un Monza fiacco, in evidente difficolta e forse più preoccupato per come sta andando il campionato che del Bologna. E dopo un'altra bella parata del giovane Pizzignacco su un velenoso mancino di Orsolini dalla distanza, arriva il gol.

Minuto 32, Orsolini riceve palla a destra e serve Castro al limite dell'area, l’argentino lavora bene il pallone per Pobega, che dalla distanza scarica un sinistro potentissimo sotto l’incrocio dei pali, che piega le mani al numero uno biancorosso (1-0).

Tre giri di lancette e arriva il bis. Valoti si lascia cadere a terra nell’area rossoblù dopo un lieve contatto con Holm, Ferrieri Caputi lascia correre (e correttamente, come confermerà il VAR), Castro lancia in profondità Orsolini che, glaciale, supera con un tocco morbido Pizzignacco. Dopo il gol, però, la beffa, con ‘Orso’ che lamenta un dolore alla gamba destra e si trova costretto ad uscire, lasciando spazio a Dominguez.

Rossoblù in scioltezza anche nella ripresa, Ferguson prova subito a colpire dalla distanza, mentre Iling continua a litigare con la mira. All’ora di gioco, le nuove mosse di Italiano: dentro Moro e Urbanski per Freuler e Ferguson.

Il Bologna non rallenta e, anzi, costruisce un’altra fuga, chiudendo virtualmente la partita. Cross dalla sinistra di Iling, che Castro tocca quanto basta per far sì che diventi un assist per il connazionale Dominguez, che buca Pizzignacco sul secondo palo, segnando il primo gol in rossoblù (3-0).

Ad un quarto d’ora dal termine, dopo 2 assist (e mezzo), arriva anche il gol di Castro, che riceve il favore da Dominguez, sterza su Izzo e gonfia la rete sotto la Bulgarelli, consolidando il poker.

Al 78’, spazio ad altri cambi e agli applausi per Lucumi ed Holm, che lasciano posto ad Erlic e Corazza, quest’ultimo alla prima apparizione stagionale.

Prima dei tre fischi, Iling sfiora il pokerissimo, spaccando la traversa con un bel sinistro defilato, poi, c’è spazio soltanto per la festa, meritata, dei ragazzi di Italiano, che si prendono l’abbraccio degli 11mila del Dall’Ara, già con la testa all’anticipo di sabato pomeriggio allo Juventus Stadium (ore 18) contro l’ex Thiago Motta (contestato dalla curva).