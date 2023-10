I cori della curva in un canzone: la dedica di Enrico Brizzi al Bologna

Bologna, 23 ottobre 2023 – Ma chi lo ha detto che i cori da stadio sono destinati solamente ad essere cantati ed ascoltati all’interno del Dall’Ara o dei suoi cugini italiani? Enrico Brizzi, scrittore bolognese con una passione più che dichiarata per la musica simil-punk, ha deciso di destrutturare questo preconcetto elevando i tormentoni da curva ad un livello diverso.

La curva del Bologna

Insieme al gruppo Yuguerra Brizzi ha infatti pubblicato sui suoi profili social una ‘zirudela (che, come viene spiegato, è un componimento in versi, di toni leggeri, tipico dell’Emilia-Romagna) del Bologna’, scritta proprio da lui e che riprende uno dei cori più famosi della Curva Bulgarelli (o Andrea Costa), al quale viene accompagnato il ritornello ‘A San Bulgnais’ e che vede duettare italiano e dialetto bolognese in un connubio che fa emozionare il tifoso rossoblù.

Da ‘Quando saremo nella curva nord, come una bomba il tifo esploderà’ al riscoprire il dialetto bolognese, tutto calato nella realtà calcistica della formazione rossoblù. E, come spiega lo stesso Brizzi, il motivo di questa ‘creazione’ è chiaro: “Una canzone d’amore per la mia squadra del cuore – scrive l’autore sui suoi profili social – e per la lingua dei nostri vecchi. Dedicato a chi ha nel cuore il Bologna Fc e a chiunque sostiene la squadra della propria città”.