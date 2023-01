Bologna Fc Cremonese: le formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Posch torna titolare in difesa

Bologna, 23 gennaio 2023 – Il giro di boa a 90 minuti di distanza: il Bologna di Thiago Motta chiude quest’oggi il suo girone di andata affrontando, in casa, la Cremonese del neotecnico Ballardini, ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. Calcio d’inizio alle 18.30, Marchetti alla direzione arbitrale e Dazn emittente televisiva incaricata della diretta televisiva dell’incontro.

Come arriva il Bologna

Dopo aver superato l’Udinese in rimonta ed essersi fatto eliminare dalla Coppa Italia il Bologna di Thiago Motta prova a compattarsi per affrontare la Cremonese questa sera: con Medel, Arnautovic, Sansone, Bonifazi e De Silvestri out per infortunio e con Vignato ancora escluso per scelta tecnica, Motta sembrerebbe avere pochi dubbi in merito all’undici titolare di questa sera. Torna titolare Posch in difesa, con Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis – in vantaggio su Cambiaso – a protezione di Skorupski. Schouten al posto di Medel in regia, ma occhio a Moro: a completare il reparto pronti Dominguez e Ferguson. Davanti, con Barrow nel ruolo di prima punta, ci saranno Orsolini e Soriano esterni.

Come arriva la Cremonese

Dopo avere eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, Ballardini e la sua Cremonese si trovano ad affrontare questa sera la prima di campionato da quando l’ex tecnico del Bologna e del Genoa, tra le altre, si è insediato in Lombardia. Davanti a Carnesecchi pronti Ferrari, Bianchetti e Vasquez, mentre a Sernicola e Valeri le corsie esterne. In mezzo al campo Pickel, Castagnetti e Meitè, in attacco con Okereke è pronto Ciofani vista l’indisponibilità di Dessers.

Bologna Cremonese: le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 6 Moro; 8 Dominguez, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 99 Barrow, 21 Soriano. Allenatore: Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 30 Schouten, 66 Amey, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee.

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 24 Ferrari, 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 6 Pickel, 19 Castagnetti, 28 Meitè, 3 Valeri; 77 Okereke, 9 Ciofani. Allenatore: Ballardini. Panchina

13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 18 Ghiglione, 24 Ferrari, 33 Quagliata, 26 Benassi, 62 Milanese, 10 Buonaiuto, 20 Felix, 74 Tsadjout, 99 Zanimacchia.

Bologna Cremonese in tv

Bologna – Cremonese, così in campo

Oggi ore 18.30

Stadio Renato Dall’Ara

Diretta tv: Dazn

Arbitro

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Bologna Cremonese: segui qui la diretta dalle 18.30