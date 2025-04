Bologna, difesa da record: tutti i numeri portano a Roma

Bologna, 24 aprile 2025 – Tra i rossoblù e la finalissima del 14 maggio all’Olimpico, c’è di mezzo l’Empoli, travolto 3-0 nella semifinale d’andata. Sono tanti i motivi, oltre ogni ragionevole scaramanzia, per cui Vincenzo Italiano deve stare sereno stasera. Non dovrebbe giocare titolare, ma, come si è visto con l’Inter a Pasqua, Riccardo Orsolini è letale anche a gara in corso. Oltretutto l’Empoli è la sua vittima preferita: già sei le reti ai toscani, di cui una in Coppa Italia, il gol che ha aperto la notte del Castellani all’andata. Poi c’è la difesa rossoblù che vanta la striscia aperta di clean sheet più lunga nella competizione: quattro gare (contando anche lo 0-0 dei quarti a Firenze la scorsa stagione).

Aggiungiamoci che mai una squadra nella storia della Coppa Italia è riuscita a ribaltare uno 0-3 subito nell’andata di una semifinale. L’Empoli sarebbe la prima in assoluto a riuscirci, migliorando l’exploit dell’Atalanta che nel 97-98 ribaltò il Genoa al ritorno con un 4-0. Ma era il secondo turno. Stasera c’è in palio un biglietto per la finale.

