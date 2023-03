Bologna Fc, Dominguez e Zirkzee tornano in campo

Bologna, 29 marzo 2023 – In una Casteldebole ‘ostaggio’ dei lavori di rifacimento del manto stradale, con conseguente chiusura della ormai celebre collinetta del ‘Galli’ (da qui in avanti, fino a fine stagione, tutti gli allenamenti del Bologna saranno a porte chiuse, ivi comprese le gare della Primavera), Thiago Motta e i suoi giocatori sono tornati questa mattina a lavorare in vista della sfida di domenica, quando all’ora di pranzo, al Dall’Ara, arriverà l’Udinese di Sottil, priva degli squalificati Walace, Becao e Perez, e quindi chiamata a reinventarsi completamente il reparto arretrato.

Le buone notizie per il tecnico del Bologna riguardano i recuperi di Joshua Zirkzee e Nicolas Dominguez: il primo, infortunatosi alla caviglia in Nazionale con la maglia dell’Under 21, non ha riportato problemi di alcun tipo e quest’oggi si è allenato regolarmente con i compagni; il secondo, invece, si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio destro rimediato ad inizio marzo, trauma che gli ha fatto saltare le gare contro Torino, Lazio e Salernitana.

Contro l’Udinese saranno entrambi a disposizione e anzi, in attesa di riabbracciare Musa Barrow di ritorno dagli impegni col Gambia e con Nicola Sansone che scalpita per una maglia da titolare, al ristretto circolo di uomini che si giocano la possibilità di iniziare dall’inizio domenica rientra anche Zirkzee.



Presente, in gruppo, anche Riccardo Orsolini, così come Stefan Posch, rientrato dal ritiro dell’Austria e subito in campo insieme ai compagni. Per Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic occorrerà attendere, così come per Kevin Bonifazi: il problema alla schiena lo ha tenuto fuori anche oggi, col difensore ex Torino e Spal che si è allenato in seduta differenziata.

Rientrato dagli impegni Nazionali anche Skorupski, mentre tra oggi e domani faranno tutti ritorno a Casteldebole. Nel mentre accelera anche Wisdom Amey: il difensore classe 2005, out da un paio di mesi per un problema alla caviglia, è tornato a correre in campo, e lo ha fatto svolgendo una seduta differenziata. Su di lui ha speso belle parole Thiago Motta qualche settimana fa: in attesa di poterlo avere a completa disposizione, il classe 2005 lavora per farsi trovare pronto.

Domani, a tre giorni dalla gara contro i bianconeri, seduta a porte chiuse a Casteldebole.