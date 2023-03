Elly Schlein, la compagna e la simpatia per il Bologna Fc: “Prima tifavo Milan”

Elly con la fidanzata negli scatti di 'Diva e donna'

Bologna, 21 marzo 2023 – Che avesse una passione calcistica non è certo un segreto. Ma ora Elly Schlein, segretaria del Pd, scoglie le riserve anche sui colori delle proprie squadre. “Ora simpatizzo per il Bologna – si è svelata in una puntata di 'Stasera c'è Cattelan' su Rai2 (la puntata andrà in onda stasera). Non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport".

Elly cresciuta politicamente anche a Bologna, non è un segreto che abiti da tempo sotto le Due Torri. E tornando al calcio dice: "Ci giocavo, ormai sono un po' anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel po', da piccola ho tifato il Milan, poi Juventus”. E ora c’è quel piccolo affetto per i colori rossoblù.

Nel frattempo, sempre a proposito della vita privata della segretaria Pd, Elly viene immortalata da ‘Diva e Donna' , in esclusiva, in alcune foto che la ritraggono in compagnia di un'altra donna: una giovane mora che il settimanale definisce "la sua amica del cuore".

La ragazza in questione dovrebbe essere la fidanzata Paola, in una delle immagini scattate durante un soggiorno tra Livorno e Firenze.