Europa League Bologna, il presidente Saputo scatenato tra i tifosi. E fa un massaggio a Orsolini

Bologna, 24 ottobre 2025 - EuroBologna, Eurorossoblù. Ed EuroSaputo, il "pres" Joey Saputo, che ieri la serata dolce di Bucarest contro la Steaua se l'è gustata fino in fondo, dalla tribuna al campo, facendo tappa tra i tremila del settore ospiti (mescolandosi tra gli abbracci e i sorrisi dei tifosi) e chiudendola negli spogliatoi, proprio come i suoi ragazzi.

Come i bolognesi all'Arena Nationala e tutti quelli a casa, o in giro per il mondo, per una squadra che vince e che fa divertire, in primis il suo presidente. Incontenibile a fine partita, carico di gioia e felice, come un bambino.

Da patron a tifoso numero uno, a fisioterapista... come mostra la foto che lo ritrae a trattare i polpacci di "Orso", accanto ai massaggiatori del Bologna. Uno scatto che ha presto fatto il giro del web e che racchiude una notte che entra dritta nella storia, quella del ritorno al successo in trasferta in Europa, tra le stelle, che mancava da decenni.

"Massaggio triplo" si legge nella didascalia che accompagna il quartetto del team rossoblù, Saputo compreso. Perché sì, da anni, il Bologna è in buone mani, anzi in ottime mani, quelle ideali ed essenziali per vivere e regalarsi serate così.