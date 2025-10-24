Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente BolognaAbusi sessualiSfratti e scontriQuando finisce cantiere tramSagre weekendOlio Marche
Acquista il giornale
BFCEuropa League Bologna, il presidente Saputo scatenato tra i tifosi. E fa un massaggio a Orsolini
24 ott 2025
GIOVANNI POGGI
BFC
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Sport
  4. BFC
  5. Europa League Bologna, il presidente Saputo scatenato tra i tifosi. E fa un massaggio a Orsolini

Europa League Bologna, il presidente Saputo scatenato tra i tifosi. E fa un massaggio a Orsolini

Vittoria dei rossoblù 1 a 2 contro la Steaua Bucarest, Joey salta e abbraccia i supporter in curva. E il bomber pubblica una ‘storia’ con i fisioterapisti e il patron

A sinistra il presidente Saputo scatenato tra i tifosi; al centro, la storia pubblicata su Instagram da Orsolini con il "massaggio triplo"; a destra, i rossoblù esultano dopo la vittoria sulla Steaua Bucarest

A sinistra il presidente Saputo scatenato tra i tifosi; al centro, la storia pubblicata su Instagram da Orsolini con il "massaggio triplo"; a destra, i rossoblù esultano dopo la vittoria sulla Steaua Bucarest

Per approfondire:

Bologna, 24 ottobre 2025 - EuroBologna, Eurorossoblù. Ed EuroSaputo, il "pres" Joey Saputo, che ieri la serata dolce di Bucarest contro la Steaua se l'è gustata fino in fondo, dalla tribuna al campo, facendo tappa tra i tremila del settore ospiti (mescolandosi tra gli abbracci e i sorrisi dei tifosi) e chiudendola negli spogliatoi, proprio come i suoi ragazzi.

Approfondisci:

Bar Carlino, che festa. L’amore rossoblù raggiunge Bucarest: un pre-partita fortunato

Bar Carlino, che festa. L’amore rossoblù raggiunge Bucarest: un pre-partita fortunato

Come i bolognesi all'Arena Nationala e tutti quelli a casa, o in giro per il mondo, per una squadra che vince e che fa divertire, in primis il suo presidente. Incontenibile a fine partita, carico di gioia e felice, come un bambino.

Da patron a tifoso numero uno, a fisioterapista... come mostra la foto che lo ritrae a trattare i polpacci di "Orso", accanto ai massaggiatori del Bologna. Uno scatto che ha presto fatto il giro del web e che racchiude una notte che entra dritta nella storia, quella del ritorno al successo in trasferta in Europa, tra le stelle, che mancava da decenni.

"Massaggio triplo" si legge nella didascalia che accompagna il quartetto del team rossoblù, Saputo compreso. Perché sì, da anni, il Bologna è in buone mani, anzi in ottime mani, quelle ideali ed essenziali per vivere e regalarsi serate così.  

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata