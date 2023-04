Verona Bologna, febbre rossoblù: bruciati subito 1.781 biglietti

Bologna, 18 febbraio 2023 – Quasi milleottocento biglietti di curva ospiti bruciati in poche ore. E così la prevendita di Verona-Bologna per i tifosi rossoblù ieri non ha fatto nemmeno in tempo a cominciare che di fatto era già finita. Febbre Bologna: ma di questi tempi non fa quasi più notizia. Del resto il viaggio di venerdì notte al Bentegodi, in casa di una tifoseria con cui (eufemismo) non corre buon sangue, è un passaggio cruciale della stagione per la squadra di Motta e il segnale che è arrivato ieri dai bolognesi, come direbbe Thiago, è di quelli da ‘gòdere’.

Nella mattinata di ieri l’Hellas ha annunciato le modalità della prevendita riservata ai tifosi ospiti e scattata alle 10: 1.781 i posti disponibili nella Curva Nord Superiore, con biglietti acquistabili nei punti vendita Vivaticket al costo di 22 euro. Risultato: fin dalle prime ore del mattino i tifosi rossoblù hanno fatto incetta di tagliandi, tanto che in tarda serata si è arrivati letteralmente ad esaurire l’intero settore.

E adesso che succede? Nel comunicato in cui il club dell’ex vice presidente rossoblù Maurizio Setti ieri annunciava le modalità di vendita dei biglietti ai bolognesi si specificava "salvo diverse disposizioni che verranno adottate in sede di Gos". Con i tagliandi già nelle tasche dei tifosi rossoblù è altamente improbabile che il riferimento sia ad eventuali restrizioni imposte da motivi di ordine pubblico.

La speranza dei bolognesi, al contrario, è che nelle prossime ore il club scaligero possa aggiungere un’altra dotazione di biglietti nel settore ospiti. In stagione però, spiegavano ieri sera dalla sede dell’Hellas, non ci sono precedenti in materia e oltretutto i prezzi ridotti in tutti i settori che il club praticherà per riempire il Bentegodi sulla carta sconsiglia di aumentare il rischio di contatti tra le due tifoserie.

m. v.