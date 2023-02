Fiorentina Bologna Fc, le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

Bologna, 5 febbraio 2023 – Derby dell’Appennino con speranze europee: questa sera, alle 18, seconda giornata del girone di ritorno che vedrà affrontarsi al Franchi Bologna e Fiorentina, due tra le tante formazioni che in questa seconda parte di campionato proveranno a giocarsi fino in fondo la possibilità di guadagnarsi un posto nelle Coppe, nonostante questo obiettivo, a Bologna, venga difficilmente anche solo sussurrato. A Pairetto di Nichelino la direzione dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn.



Come arriva la Fiorentina

I padroni di casa, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Torino con conseguente qualificazione alle semifinali, proveranno a sorridere anche in campionato, magari sfruttando la freschezza e la novità rappresentata dai nuovi arrivati, Brekalo in primis. Contro la formazione di Motta Italiano dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3, riproponendo qualche elemento che in settimana ha potuto tirare il fiato: davanti a Terracciano linea a 4 con Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta – in vantaggio su Igor – e Biraghi. A centrocampo ci sarà Mandragora a gestire le operazioni, viste le condizioni non ottimali di Amrabat; ai lati dell’ex Torino ecco Barak e Bonaventura, mentre in avanti, con Jovic terminale offensivo, sono pronti ai suoi lati Saponara e Nico Gonzalez. In panchina,almeno inizialmente, Kouamè e Ikonè.



Come arriva il Bologna

Nuovo guaio per il Bologna di Thiago Motta, che alla vigilia della gara di oggi ha dovuto registrare un nuovo stop per uno dei suoi giocatori. Nel corso dell’allenamento di due giorni fa, infatti, si è fermato Adama Soumaoro, che ha sofferto di un risentimento alla coscia destra che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Solamente 19, dunque, i convocati per la gara di questa sera: in difesa chance per Sosa al fianco di Lucumì, con Posch e Lykogiannis terzini. Nel caso in cui l’austriaco dovesse essere spostato al centro ecco che titolare si ritroverebbe Cambiaso come esterno basso di destra.



A centrocampo si ritorna allo schema-tipo: con Medel ancora out occasione per Schouten al centro della mediana, coperto da Dominguez e da Ferguson; solo panchina per Aebischer, che comunque sgomita per soffiare la maglia a Soriano come esterno alto di sinistra, e per Moro. Davanti ci saranno Orsolini, Zirkzee e proprio Soriano. Solamente panchina per Barrow.

Fiorentina Bologna, dove vederla

Oggi, ore 18

Stadio Artemio Franchi

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Diretta tv: Dazn.

Fiorentina Bologna, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 M. Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 38 Mandragora, 72 Barak; 22 Nico Gonzalez, 7 Jovic, 8 Saponara.

Allenatore: Italiano.

Panchina

31 Cerofolini, 56 Sirigu, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 98 Igor, 32 Duncan, 34 Amrabat, 42 Bianco, 9 Cabral, 11 Ikonè, 77 Brekalo, 99 Kouamè.



BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumì, 4 Sosa, 22 Lykogiannis; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 11 Zirkzee, 21 Soriano.

Allenatore: Motta.

Panchina

1 Bardi, 34 Ravaglia, 50 Cambiaso, 77 Kyriakopoulos, 6 Moro, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 99 Barrow.

Segui la diretta (dalle 18)