Fiorentina Bologna Fc, Motta (ancora) non sogna l’Europa: “Focalizzati sulla partita”

Thiago Motta focalizzato sul derby dell'Appennino

Kyriakopoulos: “Al Bologna per andare in Europa”

Bologna, 3 febbraio 2023 – L’Europa? Thiago non ci pensa, nonostante le parole di Posch e di Kyriakopoulos nelle ultimissime ore: “Per me non è cambiato niente, ho ragazzi intelligenti. Dobbiamo tenere i piedi per terra, è sulla partita contro la Fiorentina che siamo focalizzati. La presentazione di Kyria? Mi fa sempre piacere avere giocatori ambiziosi, che portano un pizzico di entusiasmo”.

All’antivigilia di Fiorentina – Bologna, in programma domenica alle 18 al Franchi, Thiago tiene alta la guardia. Di fronte ai rossoblù una squadra reduce dalle fatiche di Coppa Italia – vittoriosa contro il Torino – che punta a fare bene anche in campionato: “Una buonissima squadra, dovremo essere presenti su contrasti e seconde palle, proattivi. È una squadra che non ti fa giocare, pressa alto e forte per tutta la partita, dovremo stare attenti e giocare veloci, dando una mano a chi ha la palla. Dovremo attaccare la profondità. In attacco hanno giocatori che possono fare la differenza. L’Europa? Non vedo squadre favorite per il settimo posto, al momento”.



Il mercato, come detto, ha portato in dote a Motta un nuovo terzino sinistro, Kyriakopoulos: “È arrivato molto bene, ci darà una grossa mano da qui a fine stagione. Sono contento della rosa che abbiamo. Ora lavoro e impegno. Kyria è l’esempio di giocatori che vogliamo: voleva venire qui, stiamo cercando questo tipo di giocatori. Pian piano avremo la possibilità anche di farlo giocare davanti, lo ha fatto bene nella squadra precedente. Ma in questo momento lo vedo più come un terzino”.

I grandi assenti, da Arnautovic a Medel e De Silvestri



A livello di infortuni ancora qualche pedina mancante per Motta: “Arnautovic non è ancora a disposizione. Quando rientrerà vedremo in che condizioni sarà. Medel e De Silvestri, invece, è possibile che settimana prossima siano a disposizione”.



Poi, la notizia: “Barrow deve cercare di fare tutti gli allenamenti al massimo e di guadagnarsi un posto. Il calcio è qualcosa di dinamico, ogni settimana le cose possono cambiare. Anche dovesse esserci una richiesta non si muove”. Galatasaray allontanato, dunque.

E chiusura su Zirkzee, chiamato a sostituire Arnautovic anche contro la Fiorentina: “Si è allenato bene, contro lo Spezia una buona prestazione. È il minimo per un giocatore del suo livello, deve pian piano aiutare la squadra avendo sempre questo comportamento. Sono contento di come si sta allenando”.