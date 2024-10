Genoa Bologna nel segno Mihajlovic: da Vogliacco al nipote Leone Sinisa

Bologna, 18 ottobre 2024 – Il Bologna di Vincenzo Italiano è al lavoro per il ritorno in campo dopo la pausa per la Nations League. I rossoblù sabato 19 sono di scena alle 15 a Marassi contro il Genoa, in un match importante per cercare la seconda vittoria stagionale.

Un match che oltre al valore sportivo avrà anche un significato emotivo importante, una storia di destini incrociati che si lega al Bologna del recente passato e in particolare a Sinisa Mihajlovic. Tra le fila del Grifone c’è infatti Alessandro Vogliacco, marito di Virginia Mihajlovic, figlia dell’indimenticato allenatore del Bologna che meno di un mese fa ha dato alla luce Leone Sinisa.

Un secondo nome importante per il neonato, un omaggio al nonno che purtroppo non conoscerà mai di persona ma del quale tutti si augurano possa tenere viva la forza d’animo che ha contraddistinto l’ex giocatore e allenatore serbo fino alla fine. Un supereroe come suo nonno, l’aveva definito Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa, lo scorso 10 settembre in occasione della sua nascita, con la stessa Virginia che aveva raccontato le ragioni di questa scelta: "L'abbiamo pensato, ci tenevo che avesse un significato che ricordasse mio padre. Il nome Sinisa è stato vietato dai miei fratelli, specialmente il mio fratello più grande che mi ha detto 'Scordati il nome Sinisa perché quello è mio'. Ci teneva un domani a chiamarlo Sinisa Mihaijlovic, così noi abbiamo scelto Leone Sinisa Vogliacco. Leone è sempre stato il mio nome preferito, unito al nome di mio papà mi piaceva come significato”.

Alessandro Vogliacco sarà quasi sicuramente in campo nell’undici di Gilardino per affrontare il Bologna, lui che lo scorso agosto dopo il gol contro l’Inter aveva proprio ricordato il suocero Sinisa, confessando di pensare spesso a lui: “Dedico questa rete alla mia famiglia e a Sinisa, a cui penso spesso” aveva detto dopo il match di Marassi contro i campioni d’Italia. E così il match contro i liguri assume un sapore diverso, con lo spirito e la figura di Sinisa pronta ad unire idealmente le due compagini rossoblù.