Gino Pivatelli è morto, addio al gigante del gol del Bologna anni ‘50

Bologna, 18 ottobre 2025 – Da oggi la Bologna rossoblù si sente orfana di uno dei marcatori più prolifici della sua ultracentenaria storia. All'età di 92 anni si è spento Gino Pivatelli, gigante del gol che nelle sue sette stagioni in rossoblù, dal 1953 al 1960, ha realizzato 109 reti in 204 partite, secondo miglior bomber del dopoguerra alle spalle di Beppe Savoldi e quinto nella classifica assoluta, preceduto solo dai miti Schiavio, Reguzzoni e Pascutti. Veronese di Sanguinetto, Pivatelli era nato il 27 marzo 1933.

Nel 1955-56 riuscì nell'impresa di vincere la classifica dei cannonieri della serie A realizzando 29 reti, record tuttora imbattuto in casa rossoblù. Dopo sette stagioni da protagonista venne ceduto al Napoli ma la carriera la chiuse alla grande nel Milan di Viani e Rocco, dove si tolse lo sfizio di vincere uno scudetto e una Coppa dei Campioni.

Da allenatore ha guidato il Rimini, il Ravenna, il Monza e il Padova ma soprattutto è stato il vice di Gigi Maifredi sulla panchina rossoblù a cavalo tra gli anni '80 e '90. Viveva in centro a Bologna, nella casa acquistata dopo il matrimonio con Luisa, scomparsa un paio di anni fa. Lascia due figli, che per molti anni, prima che la nebbia s'impossessasse dei suoi ricordi, aveva affiancato nel lavoro.

Ma soprattutto lascia il ricordo di un uomo perbene la cui 'castagna', secca e potente, non lasciava scampo ai portieri ed era seconda solo alla gentilezza, un tratto del suo carattere che ne faceva uno dei migliori figli adottivi di questa città. Massimo Vitali