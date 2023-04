Bologna Fc, il gol di Sansone sul web diventa virale. Il video

Bologna, 11 aprile 2023 – Chiamatela Thiago-Mania, o Thiago Mottismo (rigorosamente col marchio registrato). Fatto sta che, anche e soprattutto alla luce della vittoria di Bergamo con annessa lezione di calcio alla squadra di Gasperini, il nome del tecnico del Bologna è ora sulla bocca di tutti.

Non solo a Casteldebole, dove l’italo-brasiliano si è insediato insieme con il suo staff a settembre, riuscendo a raccogliere, dal momento della sua prima vittoria sulla panchina del Bologna ad oggi ben 36 punti in campionato, bensì anche dalle parti di Milano, sponda Inter, e sulle sponde della Senna, dove Motta ha giocato e allenato, guidando le formazioni giovanili del Psg. Il Bologna, e i bolognesi, puntano però a tenerselo strettissimo: vuoi per i risultati arrivati dopo un periodo iniziale di difficoltà, vuoi per le vittorie prestigiose (Inter, Fiorentina e Atalanta), vuoi per una formazione che, sotto Thiago Motta, ha iniziato a mostrare sprazzi – e non solo – di bel calcio, finendo per attirarsi complimenti dalle più blasonate voci del web e non solo.

Anche ieri abbiamo potuto tutti ammirare in tutto il suo splendore l'enorme qualità del Mottismo™️. Questa l'azione completa che ha portato al gol di Sansone. pic.twitter.com/50ZMRIoJ4q — Spazio Bologna (@BolognaSpazio) April 9, 2023

E, proprio nel mondo di internet e dei social, si scatenano le reazioni più disparate, tutte però volte a sottolineare l’enorme lavoro svolto fin qui da Thiago e dal suo staff. A cominciare da Gianni Morandi, che su Instagram scrive: "Ragazzi formidabili. Thiago, grande condottiero!".

Un commento al quale segue il pensiero di altri utenti, alcuni dei quali scrivono "Il Mottismo!", o ancora "Qualcuno dica a Thiago di smetterla di fare giocare il Bologna come il Barcellona di Guardiola".

Un Bologna che esalta e che fa esaltare, costruito in estate da Sartori (applauditissimo dai tifosi dell’Atalanta, squadra che ha contribuito a fare diventare grande) e perfezionato dal lavoro del tecnico, già ribattezzato ‘Thiago Merlino’.

Un po’ per le magie che il suo Bologna sta mettendo in mostra – spopola già il video dei 28 tocchi consecutivi prima del vantaggio di Sansone, spezzati solo dal rimpallo da cui nasce l’assist di Barrow –, un po’ per la trasformazione che la squadra rossoblù ha saputo mettere in atto, passando da formazione che rischiava di incagliarsi nella lotta per non retrocedere a essere un gruppo che può legittimamente aspirare a chiudere all’ottavo posto.

Thiago Motta che raccoglie complimenti anche da tifosi avversari, come quelli di un supporter bergamasco che scrive: "Squadra tosta e compatta, che ha meritato senza se e senza ma i tre punti".

Ma il popolo rossoblù va oltre: da chi eleva Thiago a una sorta di ‘santone’ calcistico, scrivendo "Indicaci la via, Maestro", a chi mette già le mani avanti, chiedendo di "Tenersi stretti lui e Sartori, che sanno come fare". Mentre il Mottismo imperversa in Emilia, e su Twitter, un coro sembra levarsi alto in vista di giugno e di possibili richieste che potrebbero arrivare per provare a strappare Motta da Bologna, ovvero quello di fare proseguire il più a lungo possibile questo matrimonio.