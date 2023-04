Hellas Verona Bologna Fc, probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 21 aprile 2023 - Chi per continuare a inseguire l’Europa, chi per provare ad agguantare la salvezza al più presto. Hellas Verona - Bologna racchiude in sé diversi temi, tutti da sviscerare nel match di stasera del Bentegodi: alle 20.45 scenderanno in campo le formazioni allenate da Zaffaroni e Motta, ognuna con obiettivi diversi ma con la stessa fame di risultati. Ad arbitrare il match Mariani di Aprilia, la gara sarà visibile sia su Dazn sia su Sky.

Come arriva l’Hellas Verona

Zaffaroni abbraccia nuovamente Magnani e Veloso, squalificati contro il Napoli, ma dall’inizio è propenso a fare altre scelte. Davanti a Montipò, nel 3-4-2-1 scaligero, ci saranno Dawidowicz, Hien e Ceccherini. Sulle fasce tornano Doig e Lazovic, ma solamente dalla panchina: dall’inizio sono pronti Faraoni a destra e Depaoli a sinistra, mentre in mezzo al campo Veloso e Duda garantiranno muscoli e cervello alla manovra della squadra di casa. In attacco, alle spalle dell’ariete Djuric, pronti Lasagna e Ngonge.

Come arriva il Bologna

C’è un’idea che affascina Thiago, ed è quella di proporre dal primo minuto il tridente formato da Orsolini, Sansone e Barrow, lasciando in panchina sia Zirkzee sia Aebischer. In difesa non si cambia: Posch e Kyriakopoulos esterni, Soumaoro e Lucumì coppia centrale. In mezzo al campo sarà Schouten l’uomo preposto a guidare le operazioni, Ferguson fungerà da guastatore mentre Dominguez sembra essere in vantaggio su Moro per completare la linea mediana. Circa 4mila i tifosi rossoblù attesi al Bentegodi: se non si tratta di esodo, poco ci manca.

Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò; 27 Dawidowicz, 6 Hien, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 33 Duda, 29 Depaoli; 26 Ngonge, 11 Lasagna; 19 Djuric. Allenatore: Zaffaroni. Panchina 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefuik, 3 Doig, 23 Magnani, 24 Terracciano, 32 Cabal, 42 Coppola, 4 Veloso, 28 Abildgaard, 7 Verdi, 8 Lazovic, 25 Braaf, 30 Kallon, 38 Gaich. BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 77 Kyriakopoulos; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 10 Sansone, 99 Barrow. Allenatore: Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee.

Dove vederla

Oggi ore 20.45 Stadio Bentegodi Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio 202. Arbitro: Mariani di Aprilia.

Segui la diretta (dalle 20,45)