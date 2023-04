Hellas Verona Bologna, in arrivo 4000 tifosi emiliani. Thiago Motta: “Uno stimolo in più”

Bologna, 19 aprile 2023 – In un Bentegodi che si preannuncia anche a tinte rossoblù (circa 4mila i tifosi del Bologna previsti per venerdì sera, ore 20.45), il Bologna si prepara per una gara dall’alta importanza: “I tifosi? Uno stimolo in più. Andiamo ad affrontare una gara importante con umiltà e con i nostri mezzi. Dovremo rappresentare anche in campo questi tifosi”. Di fronte, come detto, l’Hellas Verona, reduce dai buoni risultati contro Sassuolo e Napoli: “Mi aspetto una partita difficile come tutte quelle di Serie A. Dobbiamo continuare a lavorare come fatto oggi. Cercheremo di dare sempre il nostro meglio. Sul piano dell’attitudine tutti sanno ciò che chiediamo”. Un'Hellas già incontrato a dicembre in amichevole: “In fase difensiva sono aggressivi, pressano alti e prendono facilmente i riferimenti. Ma noi siamo pronti”.

Chance a Zirkzee? Forse. Ma Thiago espande il ragionamento: “È un ragazzo fantastico, ha delle qualità enormi; ho detto più di una volta che quando arriverà a dare continuità al suo lavoro diventerà un giocatore fortissimo. È vero che ogni tanto preferisce la bella giocata all’efficacia: è un punto che deve migliorare. Joshua sono convinto possa arrivare a segnare: dipende dalla sua ambizione e dai suoi obiettivi. Ha tutto per arrivare in altissimo”.

Inevitabile tornare sul discorso relativo agli arbitri, alla luce della gara di ieri di Champions tra Napoli e Milan: “Non ero arrabbiato, avevo la ragione dalla mia parte. Ho voltato pagina e ho iniziato a pensare all’Hellas”.

Aspetto da migliorare quello relativo alle punizioni, situazioni dalle quali il Bologna crea poco (“Dobbiamo migliorare anche lì, anche se i ragazzi tirano tantissimo in allenamento. Ogni tanto devo fermarli io (ride, ndr)”, mentre sul recupero di Arnautovic – che compie oggi 34 anni – e di Cambiaso Motta si esprime così: “Non so quando torneranno in gruppo Arnautovic e Cambiaso. Marko ha festeggiato il compleanno oggi col gruppo, così come Nicolò Prandelli, una persona fantastica. Sono contento di avere persone del genere, danno un grandissimo contributo alla squadra”.

