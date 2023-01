Bologna Fc: infortunato anche Medel, sui rossoblù tutte le ‘scorie’ di Coppa Italia

Medel esce dal campo dolorante durante la sfida di Coppa Italia

Bologna, 21 gennaio 2023 – Maledetta Coppa Italia. L’uscita di scena dal torneo contro la Lazio, al termine di una partita tutt’altro che esaltante per il Bologna, sconfitto dai biancocelesti ma mai autore di una reazione, lascia strascichi anche in termini di infortuni. E, per quel che riguarda gli indisponibili, sembra essere un dejavù.

Dopo avere perso, post vittoria di Udine, Nicola Sansone per circa un mese, Thiago Motta dovrà ora fare i conti anche con un’assenza nel reparto mediano del campo: Gary Medel, entrato ad inizio ripresa al posto di Jerdy Schouten contro la Lazio, ha infatti riportato una lesione di basso grado del quadricipite destro, con tempi di recupero tra le 2 e le 3 settimane. Nonostante l’uscita rapida dal campo, dunque, il cileno non è riuscito ad evitare la lesione: senza il numero 17 Motta potrà scegliere tra Moro o Schouten come giocatore da schierare davanti alla difesa. Dubbi che verranno sciolti nella giornata di domani, alla vigilia di Bologna – Cremonese. Per Medel si tratta del primo stop stagionale: era mancato contro l’Udinese per squalifica, dopo i 5 gialli ricevuti nelle prime 17 partite, l’infortunio patito contro la Lazio è il primo della stagione 2022/2023 del cileno, sempre soggetto a noie muscolari.



Questa mattina, a Casteldebole, seduta tattica in avvicinamento alla gara contro i grigiorossi: per Kevin Bonifazi e Lorenzo De Silvestri terapie, mentre hanno svolto allenamento differenziato Nicola Sansone e Marko Arnautovic. Per quel che riguarda l’attacco, detto che Motta non recupererà nessuno degli assenti per lunedì sera, saranno ancora Joshua Zirkzee e Musa Barrow a giocarsi la maglia come giocatore al centro dell’attacco. Domani, alla vigilia di Bologna – Cremonese (che si giocherà alle 18.30 di lunedì) Thiago Motta parlerà in conferenza stampa alle ore 14.