Bologna Fc Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna, 26 febbraio 2023 – Davide contro Golia. Il lunch match di quest’oggi metterà di fronte il Bologna di Thiago Motta, ex della gara, e l’Inter di Simone Inzaghi, al quale il Dall’Ara rievoca tristi ricordi. L'Inter per dare continuità alla vittoria in Champions e per provare – missione impossibile – di settimana in settimana a rosicchiare qualche punticino alla schiacciasassi Napoli, il Bologna per rimanere su quel sentiero che, chissà in futuro, potrebbe portare al settimo posto, e dunque all’Europa. La gara di oggi – calcio d’inizio alle 12.30 - sarà diretta da Orsato di Schio, diretta televisiva sia su Dazn sia su Sky.

Come arriva il Bologna

Solo un cambio per il Bologna rispetto all’undici che una settimana fa ha vinto contro la Sampdoria a Genova: rientra tra i convocati Soumaoro, ed è l’ex Lille il candidato numero uno per affiancare Lucumì al centro della difesa, con Cambiaso e Posch a completare il reparto davanti a Skorupski. Solamente panchina, dunque, per Sosa, sempre titolare nelle ultime uscite. A centrocampo e in attacco, invece, nessuna rivoluzione: sarà ancora una volta Schouten a guidare la mediana, con Ferguson chiamato a infastidire Brozovic e Dominguez pronto a duellare con Barella o, nel caso, con Calhanoglu. Davanti, con Arnautovic e Zirkzee ancora out, si rivede Sansone, ma solo a gara in corso: da destra partirà Orsolini, con Soriano sull’altro versante e Barrow punta centrale.

Come arriva l’Inter

Sperando di replicare la gara dell’andata, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di qualche elemento per la gara di oggi. Milan Skriniar e Federico Dimarco non saranno a disposizione: per il difensore slovacco lomboglutalgia sinistra, per l’esterno italiano affaticamento muscolare addominale. Al loro posto Darmian e Gosens. In porta, dunque, ci sarà Onana, con il 3-5-2 modulo dal quale non si deroga. Davanti all’ex Ajax pronti Darmian, De Vrij e Bastoni, con l’olandese che permetterà ad Acerbi di tirare un attimo il fiato. A destra agirà Dumfries, a sinistra Gosens, mentre il rientro di Brozovic permetterà a Mkhitaryan di riposare, almeno dall’inizio: con il croato ci saranno Calhanoglu e Barella. Davanti, niente Dzeko: si ritorna alla ‘LuLa’, con Lukaku e Lautaro Martinez.

Bologna Inter: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 50 Cambiaso; 8 Dominguez, 30 Schouten, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 99 Barrow, 21 Soriano. Allenatore: Motta. Panchina: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 77 Kyriakopoulos, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 10 Sansone, 18 Raimondo.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Martinez. Allenatore: Inzaghi. Panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 33 D’Ambrosio, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 45 Carboni, 9 Dzeko.

Si gioca oggi, ore 12.30 allo stadio Renato Dall’Ara

Diretta tv: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251).

Arbitro: Orsato di Schio.

