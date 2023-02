Bologna Fc Inter, i precedenti: l’anno scorso il ribaltone rossoblù con Arnautovic e Sansone

La rete di Sansone che ha decretato la vittoria del Bologna sull'Inter dell'anno scorso al Dall'Ara

Bologna, 25 febbraio 2023 – Vigilia di Bologna – Inter, storia di gioie e di dolori. Soprattutto i secondi, in casa Bologna, negli ultimi anni. Anche se, a risaltare immediatamente, sono tre le partite rimaste nella mente dei tifosi rossoblù.

La prima, inevitabilmente, è quella del 27 aprile dello scorso anno, quando Arnautovic e Sansone, con la complicità di Radu, ribaltarono l’iniziale vantaggio nerazzurro al Dall’Ara firmato da Perisic riuscendo a portare a casa una vittoria tanto inaspettata quanto importante. Fu lo scivolone decisivo della banda di Inzaghi, che non scavalcò il Milan in classifica, fallendo l’opportunità di portarsi avanti nella corsa scudetto.

Gli altri due match ricordati con piacere sponda Bologna si sono entrambi giocati a San Siro: nel luglio del 2020, quando il campionato aveva da poco ripreso causa interruzione da Covid, il giovanissimo Juwara e Barrow giocarono uno scherzetto non banale alla squadra di Conte che, inizialmente in vantaggio con la rete di Lukaku, si fece rimontare dalla banda di Mihajlovic. Mihajlovic che fu il protagonista anche del successo arrivato il 3 febbraio 2019, quando, da subentrante dopo il periodo di Inzaghi, portò i suoi alla vittoria che diede il là alla rimonta-salvezza dei rossoblù, con il ‘Ropero’ Santander autore del gol partita.

Venendo alle notizie meno liete (leggasi ‘dolori’), i due consecutivi 6 a 1 incassati a San Siro prima con Mihajlovic e successivamente con Motta, all’alba della sua avventura in terra rossoblù, non possono che bruciare ancora; benzina da utilizzare per la gara di domani? Motta ci spera.

Da ricordare anche l’unico lunch match del 2017, poi diventato abitudine in Serie A, tra le due compagini: in quell’occasione fu la meteora Gabriel Barbosa a decidere la sfida del Dall’Ara. Nello stesso anno solare arrivò anche l’ultimo pareggio tra Bologna e Inter, con Verdi e Icardi a segnare in quella partita.

Attenzione, inoltre, ai gol concessi: dal 2021/2022 ad oggi l’Inter ha gonfiato la rete rossoblù per ben 13 volte, con la formazione di Mihajlovic prima e di Motta poi vittima preferita dei nerazzurri in questo lasso di tempo. Se i numeri, alcuni di essi, sembrerebbero sorridere alla squadra di Inzaghi, occhio a non sottovalutare i rossoblù. Inzaghi lo sa bene.