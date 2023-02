Bologna Fc Inter, Motta: “Europa? Per ora puntiamo solo a una grande partita”

Thiago Motta affronta una delle squadre più in forma del campionato

Bologna, 24 febbraio 2023 – Antivigilia di Bologna-Inter in casa rossoblù. Occasione ghiotta, ma complicata, per il gruppo di Motta di continuare sulla strada che, in lontananza, porta all’Europa: “Il nostro processo ci porta a crescere tutti quanti per avere un gruppo più solido, che possa competere con ogni squadra. Questa è la nostra strada, cercheremo di farlo ogni giorno, migliorando noi stessi e quindi il gruppo”. Di fronte al Bologna l’Inter di Inzaghi, reduce dalla vittoria in Champions: “È una squadra da Scudetto, da Champions. Il Bologna scenderà in campo per giocarsi la sua partita. Vedremo che cosa saremo in grado di fare domenica. È stata una bella settimana, abbiamo fatto allenamenti fantastici. Ogni partita è una storia diversa, la affronteremo capendo il nostro momento, sfruttando le nostre forze e cercare di limitare quelle dell’Inter. Inzaghi? Un buonissimo allenatore, fin qui ha fatto belle cose con Lazio e Inter”.



All'andata, in una delle prime partite del Bologna sotto la gestione Motta, i nerazzurri rifilarono al Bologna un sonoro 6 a 1, con i rossoblù che naufragarono dopo un fischio sbagliato: “All’andata è andata bene per i primi 25-30 minuti, in entrambe le fasi. Quando avevamo la palla siamo stati in grado di gestirla bene. Poi come già detto perdemmo il filo del gioco e loro ne approfittarono. Dobbiamo sfruttare al massimo il nostro momento”.



Sulla parola Europa, invece, taglio netto: “Il nostro vero obbligo è impegnarci al massimo tutti i giorni, in tutte le partite. L'entusiasmo fa bene, porta a lavorare meglio; se e solo se questa energia viene messa nel modo giusto, quando si affronta la prossima partita al massimo. La parola Europa? Mi hai sentito pronunciarla? (ride, ndr). Noi puntiamo a fare una grandissima partita domenica contro l’Inter”.

Tornando indietro di una settimana, il discorso finisce inevitabilmente sul rigore assegnato da Irrati alla Sampdoria per il tocco di mano di Sosa, che ha portato alla sospensione di Banti, in quella partita addetto al Var: “Non so cosa dire. Abbiamo fatto una grandissima partita, con il risultato a nostro favore. Ci sono situazioni che non posso controllare. In situazioni così bisogna trovarsi e discuterne per il bene del calcio”.

Arnautovic, per il rientro è ancora presto

Due rientri importanti in gruppo, mentre per Arnautovic è ancora presto: “Soumaoro è pronto per giocare dall’inizio, Sansone lo ho visto bene. Oggi non si è allenato con la squadra a causa di un attacco febbrile. Sono convinto sarà col gruppo, sarà disponibile per dare il suo contributo. Marko speriamo di averlo per la prossima partita”.

È un Thiago Motta che non si lascia condizionare nemmeno dalle parole dolci provenienti da Parigi (“Sono focalizzato al massimo sulla partita di domenica”) e che sottolinea il buon lavoro fatto da Barrow contro i doriani nel ruolo di prima punta, posizione che dovrebbe ricoprire anche tra due giorni, all’ora di pranzo, contro l’Inter: “Ha fatto molto bene, quello che vogliamo e quello che chiediamo. Può fare meglio, ne sono convinto, ma ha fatto bene sia in fase offensiva che in fase difensiva. Manca l’attacco dell’area di rigore, lo può fare meglio. Può anche combinare meglio con i compagni e sfruttare di più il suo fisico nei contrasti”.