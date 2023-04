Bologna Fc Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 30 aprile 2023 – Il Bologna per sfatare un tabù che dura dal 1998, la Juventus per rialzarsi dopo quattro ko di fila. C’è tanto in palio questa sera al Dall’Ara, quando alle 20.45 si scontreranno le formazioni di Thiago Motta e di Max Allegri davanti ad oltre 29mila tifosi. Bologna – Juventus è sfida tra squadre in cerca di rilancio, seppur in momenti diversi. Ad arbitrare la contesa Sozza di Seregno, a Dazn la trasmissione televisiva dell’evento.

Come arriva il Bologna

Si preannuncia qualche cambio per il Bologna di Motta dopo il ko di quasi dieci giorni fa contro il Verona: la difesa non si tocca, ecco quindi che Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos saranno regolarmente al loro posto davanti a Skorupski. A centrocampo Motta sembra intenzionato a proporre una linea mediana composta da Moro, Schouten e Dominguez, ma le novità sostanziali riguardano l’attacco: Orsolini partirà da destra, dopo la panchina del Bentegodi, Barrow agirà al centro del reparto offensivo mentre l’uomo in vantaggio per occupare la corsia di sinistra è Ferguson. Out Arnautovic, Sansone e Soriano, ha recuperato Zirkzee dopo qualche problema accusato in settimana. Torna tra i convocati Cambiaso.

Come arriva la Juventus

Sono quattro, tra Coppa Italia e campionato, i ko consecutivi della Juventus di Massimiliano Allegri, in caduta libera in termini di prestazioni e alle prese ora con le difficoltà relative al mantenimento della terza posizione in classifica. I bianconeri, contro il Bologna, dovrebbero comunque preservare alcuni giocatori: in difesa, nel 3-5-1-1 di Allegri, spazio a Gatti, Bremer e Danilo davanti a Szczesny, mentre sulle fasce agiranno Cuadrado e con ogni probabilità il classe 2003 Iling. In mezzo al campo Locatelli gestirà le operazioni, mentre Rabiot e Fagioli saranno le mezzali. Sorprese davanti: con Milik non ci sarà né Di Maria (per un problema alla caviglia) né Vlahovic, bensì l’argentino Soulè, titolare anche una settimana fa contro il Napoli.

Dove vedere la partita

Oggi ore 20.45 Stadio Renato Dall’Ara Diretta tv: Dazn Arbitro: Sozza di Seregno.

Bologna Juventus, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 77 Kyriakopoulos; 6 Moro, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 99 Barrow, 19 Ferguson. Allenatore: Thiago Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 50 Cambiaso, 17 Medel, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee. JUVENTUS (3-5-1-1): 1 Szczesny; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 43 Iling; 30 Soulè; 14 Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri. Panchina 23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 19 Bonucci, 24 Rugani, 10 Pogba, 17 Kostic, 32 Paredes, 7 Chiesa, 9 Vlahovic.

