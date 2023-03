Bologna Fc, un nuovo software per scovare talenti: accordo con Kama

Rabii Jendoubi e Claudio Fenucci

Bologna, 8 marzo 2023 – Gps, dati, prestazioni e potenziali che diventano numeri: il calcio è sempre più uno sport che si abbina alla scienza nello sviluppo dei singoli e del suo insieme. Ecco perché il Bologna ha deciso di affiancarsi a Kama Sport, una delle aziende di riferimento nello sviluppo di software e data science legate allo sport, per combinare il binomio tecnologia-calcio. Che il mondo del pallone stia vivendo un'era di crescita e sviluppo legata alla sempre maggior importanza che stanno assumendo dati, software e innovazione tecnologica è un dato di fatto. La gestione quotidiana di un club calcistico richiede l'utilizzo di molteplici programmi che spesso però non sono interoperativi tra loro. Kama Sport ha realizzato una soluzione innovativa che integra tutte le funzionalità e i dati in un'unica piattaforma, ottimizzando così l'efficienza e la qualità del lavoro di ogni dipartimento, dalla prima squadra al settore giovanile. L'obiettivo del Bologna è quello di centralizzare tutte le informazioni - dove la prassi tradizionale le vede raccolte in diversi software, computer, hard disk, soluzioni cloud e fogli di calcolo - all'interno dell'area riservata e dedicata sulla piattaforma sviluppata da Kama. Una volta che tutti i dati di prima squadra, settore giovanile...