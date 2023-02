Kyriakopoulos: “Al Bologna per andare in Europa”

Kyriakopoulos, l'esterno presentato a Casteldebole (FotoSchicchi)

Bologna, 2 febbraio 2023 – “Bologna è lo step che volevo fare in carriera. Questa è una piazza che ha tutto per puntare all'Europa: oggi in classifica è ottavo e può puntare al settimo posto che vorrebbe dire, per l'appunto, Europa. Il club è ambizioso, la piazza è importante e il mio amico Lykogiannis mi ha detto che qui avrei trovato un bellissimo ambiente”.

Così Georgios Kyriakopoulos, che nel giorno della presentazione non ha usato giri di parole per rivelare il suo obiettivi.

L'esterno sinistro, che può giocare sia da terzino che da attaccante aggiunto, è stato presentato questa mattina a Casteldebole alla presenza del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori.

“E' stata una trattativa lunga e complicata”, ha detto Sartori. E la conferma arriva dal diretto interessato: “I contatti col Bologna c'erano da tempo. Col Sassuolo è stata una bella avventura, mi sono lasciato bene con Dionisi e devo dire grazie a De Zerbi, per tutto quello che mi ha insegnato nei due anni in cui mi ha allenato. Ma adesso il presente è solo il Bologna”.