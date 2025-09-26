La spinta di Colomba, l’ex mister rossoblù: “Giovani e di carattere. La strada è giusta”

Bologna, 26 settembre 2025 – Il Bologna in questa stagione può fare bene perché, al di là di tutto, ha mantenuto il proprio progetto. Chiaro, ci sono stati dei cambiamenti, ma bisognerà aspettare e dare tempo alla squadra affinché si possa esprimere al meglio.

Franco Colomba, ‘il Mister’ ospite a Bar Carlino, porta molto bene i suoi settant’anni. Diciassette li ha vissuti con la maglia del Bologna addosso, da calciatore. Uno da allenatore dei rossoblù. Un uomo simbolo della società, bolognese nell’anima, amato e stimato. La rudezza è sempre quella del centrocampista e l’analisi, rispondendo alle domande del giornalista Massimo Vitali, è lucida e risoluta: "Il Bologna in coppa prima dell’anno scorso era da secoli che non lo vedevamo: che emozioni – puntualizza il Mister –. E il tifo sta partecipando in maniera incredibile. In Europa League ci sono tutte partite di grande livello, ma i rossoblù la propria gavetta l’hanno fatta lo scorso anno in Champions e non devono temere nessuno".

Il clima di attesa verso la partita con l’Aston Villa al Villa Park è caldo, mancano meno di tre ore e il pensiero va a quel fulmineo 2-0 subito a Birmingham un annetto fa, perché "bisogna ricordarsi che loro sono forti e sono arrivati sesti in Premier League, nonostante un inizio complicato questa stagione".

Ma lo sguardo va oltre ed è rivolto all’intero percorso che attende Lewis Ferguson e compagni: "Non bisogna solo parlare dei singoli, perché quello che fino ad oggi ha meglio figurato è proprio il collettivo – mette in luce Colomba –. Basti pensare che con il Genoa hanno giocato sei che non si possono definire titolarissimi, e hanno tenuto il campo molto bene. Poi, con i cambi giusti dell’allenatore, la squadra si è espressa al meglio. Questo è importante perché è il segnale che c’è una fiducia alla base. L’anno scorso lo abbiamo dimostrato: come dicevo non bisogna guardare troppo al singolo, perché è il gruppo che deve sfruttare queste occasioni importanti per crescere ancora. Bologna si aspetta qualcosa in più, ma ci deve essere lo spirito giusto per migliorarsi anche in Europa".

I giocatori sono giovani, freschi, c’è voglia di mettersi in gioco e puntare alla storia, insomma. "Vederli giocare in Europa è un sogno che si realizza – prosegue ancora –, poi questa competizione oggi ha molta più visibilità di un tempo. La Coppa Uefa qualche anno fa era un po’ sottotono, adesso è una grande vetrina internazionale. La fede rossoblù deve prevalere sempre, ma c’è anche voglia di farsi vedere e magari un giorno finire in altri club europei, come successo per alcuni calciatori. Dispiace, certo, ma arriveranno altri campioni".

Nessun dogma di formazione o diktat sul modulo, dunque, per il Mister: "Queste partite possono portare a cambi tattici, ma io credo che ci sia sempre l’atteggiamento giusto. Può essere uno schema 4-2-3-1 con un centrocampista, e non un altro attaccante, dietro la punta. Mi sembra si sia voluto mantenere un impianto e questo si vede anche durante le partite. Al giorno d’oggi c’è molta attenzione verso la formazione iniziale, probabilmente più del dovuto. Quello che non deve mai mancare è l’approccio, perché è importante spaventare sempre l’avversario con aggressività e cattiveria. E il Bologna ha queste possibilità".