Lazio Bologna, un Motta a caccia del colpaccio si affida a Barrow e Zirkzee

Bologna, il mister Thiago Motta parla alla vigilia della sfida di coppa Italia

Bologna, 18 gennaio 2023 – “Mi aspetto il miglior Bologna possibile: meglio anche di quello di Udine”. E' il grido di battaglia, sussurrato, di Thiago Motta alla vigilia dell'ottavo di Coppa Italia con la Lazio (calcio d'inizio domani alle 18 all'Olimpico, diretta su Italia 1) che può spalancare ai rossoblù un'altra strada per la gloria.



Un'altra sì: perché già il viaggio di campionato in casa dell'Udinese, domenica scorsa, è stato all'insegna della gloria. In teoria la Lazio di Sarri è un osso più duro dell'Udinese di Sottil. E tuttavia: “Gli esempi di Torino e Cremonese (che hanno eliminato, rispettivamente, Milan e Napoli, ndr) dimostrano che all'interno di una partita possono succedere tante cose”. Tradotto dal lessico sempre paludato di Thiago: domani all'Olimpico è vietato negarsi la speranza di poter fare il colpo.



Sansone è ko (”peccato, era in un momento fantastico”): ergo tocca a Barrow e Zirkzee. “Stanno bene tutti e due - dice Motta -. Là davanti può giocare Musa, o Joshua: ma possono anche giocare insieme”.



Un po' di fumo negli occhi. Mentre c'è più polpa quando il tecnico affronta il tema mercato: “L'ho già detto più volte: abbiamo un ruolo da coprire (quello del terzino sinistro, ndr) e un altro nel quale sarebbe interessante fare qualcosa (l'esterno sinistro d'attacco, ndr). Poi ci sono due-tre ragazzi che hanno bisogno di andare a giocare. C'è anche chi mi ha chiesto più spazio e io gli ho risposto che questo non glielo posso promettere”.



Titolare annunciato nella sera dell'Olimpico sarà l'uruguaiano Sosa: “E' un ragazzo che si merita di giocare, perché anche quando sbaglia va dritto per la sua strada e non ha paura di niente”.