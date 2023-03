Bologna Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna Lazio, le probabili formazioni

Bologna, 11 marzo 2023 – Gara tra formazioni che puntano al riscatto. La partita di questa sera tra Bologna e Lazio (ore 20.45 al Dall’Ara) si prospetta carica di emozioni: i rossoblù devono rialzare la testa dopo il ko esterno contro il Torino, i biancocelesti puntano a dimenticare in fretta la sconfitta europea contro l’AZ di martedì scorso. Nel mentre, però, c’è una sfida importante: stasera la Lazio proverà a staccarsi dai cugini, mentre il Bologna punta a quella vittoria che gli permetterebbe di continuare ad alimentare il sogno europeo. Diretta televisiva sia su Sky sia su Dazn, Maresca di Napoli alla direzione arbitrale.

Come arriva il Bologna

La sconfitta contro il Torino sembrerebbe avere lasciato qualche strascico in casa Bologna, ma Motta è intenzionato a voltare subito pagina. Il quesito più gettonato nelle ultime ore riguarda Arnautovic: Marko sì o Marko no? L'austriaco, alla fine, dovrebbe partire dalla panchina, con Zirkzee nel ruolo di prima punta. Alla vigilia della sfida di oggi, tra l’altro, nuova defezione per i rossoblù: assente dalla lista dei convocati Orsolini per un fastidio addominale, il suo posto sulla fascia potrebbe essere preso da Aebischer, con Barrow a completare il tridente. In difesa, davanti a Skorupski, tre maglie su quattro sembrerebbero avere già un proprietario: si tratta di Posch, Lucumì e Cambiaso, con Sosa nuovamente in vantaggio su Soumaoro per completare il reparto. A centrocampo Medel dovrebbe scalzare Moro, con Schouten e Ferguson ai lati del cileno.

Come arriva la Lazio

La sconfitta contro l’AZ, arrivata dopo la pesantissima vittoria contro il Napoli di una settimana fa, costringerà la Lazio a vincere in Olanda la gara di ritorno. Prima, però, c’è il Bologna: per affrontare i rossoblù Sarri potrebbe operare qualche cambio rispetto a ciò che si è visto in Europa. In porta tornerà Provedel, in difesa il posto dello squalificato Marusic sarà preso da Hysaj, mentre Lazzari agirà sulla destra con Patric – in vantaggio su Casale – al fianco di Romagnoli. A centrocampo chance per Vecino al posto di Cataldi, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati, mentre in avanti l’assenza di Immobile sarà rimpiazzata con lo spostamento di Felipe Anderson al centro. Al fianco del brasiliano si scaldano Pedro e Zaccagni.

Così in campo, Bologna – Lazio

Oggi, ore 20.45.

Stadio Renato Dall’Ara.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251).



BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumì, 4 Sosa, 50 Cambiaso; 30 Schouten, 17 Medel, 19 Ferguson; 20 Aebischer, 11 Zirkzee, 99 Barrow.

Allenatore: Motta.

Panchina

1 Bardi, 34 Ravaglia, 5 Soumaoro, 14 Bonifazi, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 77 Kyriakopoulos, 6 Moro, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 9 Arnautovic, 10 Sansone.



LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 5 Vecino, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

Panchina

1 Maximiano, 31 Adamonis, 3 Pellegrini, 15 Casale, 26 Radu, 34 Gila, 96 Fares, 6 Marcos Antonio, 32 Cataldi, 88 Basic, 11 Cancellieri, 18 Romero.