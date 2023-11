Lorenzo De Silvestri si trasforma in speaker al Dall’Ara, durante Bologna Verona

Bologna, 1 novembre 2023 – Alzi la mano chi se ne era accorto. Forse pochi, anzi pochissimi, c’è da giurarci. Eppure, per quello sparuto gruppo di persone presenti tra gli oltre undicimila del Dall’Ara nella serata di Coppa Italia, i dubbi sono stati risolti nella mattinata di oggi, quando il Bologna Calcio ha fatto luce sul simpatico siparietto.

Van Hooijdonk, autore di uno dei due gol, e Lorenzo De Silvestri in veste di speaker

Al gol di Van Hooijdonk, valido per il 2 a 0 e che ha chiuso la gara contro il Verona, nelle vesti dello speaker si è infilato Lorenzo De Silvestri, out per la gara di Coppa. Lollo ha preso in mano il microfono e, con le indicazioni dello speaker ufficiale del Dall’Ara, ha scandito il nome di Sydney, con l’immediata risposta dello stadio. Come, tra l’altro, repentinamente testimoniato dalle pagine social del club, che al video hanno aggiunto la descrizione ‘Ve ne eravate accorti?’.

Capitano, trascinatore e ora anche speaker: è una nuova giovinezza quella che sta vivendo De Silvestri, a testimonianza di un clima sereno e positivo dentro e fuori dal campo. E Van Hooijdonk avrà apprezzato.