Matrimonio in vista per Tommaso Pobega: la compagna Giulia ha detto sì

Bologna, 10 aprile 2025 - "Ho detto sì". Tutta la gioia social di Giulia Crociato, che scrive così sotto al dolce post che ritrae lei e il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega, immortalati assieme e che presto diventeranno sposi.

In attesa di ritrovare il campo, per il centrocampista rossoblù è infatti arrivato il sì più bello, quello della compagna Giulia. Lo hanno annunciato nelle scorse ore sui social, postando una foto che li ritrae in coppia, con tanto di anello al dito di lei, mentre Pobega, lì accanto, si lascia andare ad un bacio affettuoso, nel primo scatto. Nel secondo, invece, le mani di entrambe sono strette una all’altra, unite come non mai.

“I’ve said YES” (ho detto sì), ha scritto la ragazza nella didascalia che accompagna le immagini su Instagram e le reazioni, a questo romantico annuncio social, non si sono fatte attendere.

Dalle emoticon con applausi e cuori di Davide Calabria, già suo compagno di squadra al Milan (e al quale Pobega ha ricambiato con affetto l’augurio, ri-commentandolo), a quelli di Matilde Rossi, moglie di Lukasz Skorupski, e di Ilaria Alesso, fidanzata di Charalampos Lykogiannis, più i “like” (mi piace) al post di mezza squadra.

Pobega, nel frattempo, scalda i motori in vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta, pronto a riconquistarsi una maglia dall'inizio in mediana, dopo le due panchine consecutive contro Empoli in Coppa Italia e Napoli in campionato. Superato un avvio tormentato da problemi fisici, il 25enne triestino ha saputo mettersi in mostra al meglio, collezionando fin qui 4 gol e 3 assist in 23 partite, tra campionato, Coppa Italia e Champions League.