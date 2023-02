Bologna Fc mercato: Barrow al Galatasaray, c’è tempo fino all’8

Musa Barrow, 24 anni, è un attaccante ancora in crisi di risultati (Schicchi)

Bologna, 1 febbraio 2023 – Il mercato del Bologna va in archivio con le uscite richieste da Thiago Motta di Vignato (all’Empoli) e Kasius (Rapid Vienna) e con l’arrivo del terzino sinistro Kyriakopoulos. Mercato chiuso? Bologna Fc Mercato: Kasius verso il Belgio. Vignato, no al rinnovo Sì, per quello che riguarda le entrate, ma resta una piccola possibilità che sul fronte uscite qualcosa possa accadere, perché all’ultima curva del mercato è accaduto quello che a Casteldebole non si aspettavano: è arrivata la richiesta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni per Musa Barrow da parte dei turchi del Galatasaray. Bologna Fc, la seconda chance di Okwonkwo: contratto rinnovato fino al 2026 Il Bologna ha rispedito al mittente la richiesta con una precisazione: ci si può sedere a discutere se il diritto di riscatto si dovesse trasformare in obbligo e la cifra salisse a 12 milioni. A ieri sera non è accaduto, ma c’è un dettaglio che dettaglio non è: il mercato in entrata, in Turchia, chiuderà solo l’8 febbraio. Ergo, c’è una possibilità, in caso di rilancio dei turchi, che la partita non sia considerata conclusa e che il giocatore possa partire senza possibilità di essere poi rimpiazzato....