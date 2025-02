Mercato, ufficiale Calabria al Bologna. Posch all’Atalanta e Iling torna in Inghilterra

Bologna, 3 febbraio 2025 – Giornata di fermento per il calciomercato del Bologna. A poche ore dalla chiusura della finestra invernale arrivano le ufficialità di alcune operazioni che erano già note. A partire dall’arrivo di Davide Calabria, con l’ex capitano del Milan che si è già allenato con i nuovi compagni e compare già anche nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il laterale destro ha scelto la maglia numero 14, lasciata vacante da Samuel Iling-Junior che invece è stato richiamato all’Aston Villa che ha deciso di risolvere anticipatamente il prestito annuale: il britannico non passerà nemmeno però da Birmingham perché concluderà la stagione al Middlesbrough in Championship, la Serie B inglese.

Tornando a Calabria, la società di Saputo ha comunicato di aver siglato una accordo con il giocatore fino al 30 giugno 2025. Il classe ’96 lascia così i rossoneri, dove ha trascorso 11 stagioni trai professionisti dopo 7 anni nelle giovanili. Con la maglia del Milan ha vinto uno scudetto con Pioli in panchina e due volte la Supercoppa Italia.

Vanta anche 7 presenze con la Nazionale maggiore e 19 con la casacca dell’U21. Per un difensore che arriva, un altro se ne va: si tratta di Stefan Posch che vestirà fino a giugno proprio i colori della Dea, prossima avversaria del Bologna. Il prestito prevede un’opzione per l’acquisizione definitiva da parte dei bergamaschi.

Manca ancora l’ufficialità ma a Bologna è già arrivato anche Estanis Pedrola, esterno spagnolo di scuola Barcellona, prelevato dalla Sampdoria. Il classe 2003 è il giocatore di cui aveva parlato Italiano al termine della gara vinta con il Como, come confermato anche dal tecnico rossoblù alla vigilia del match con l’Atalanta.

Terminate le visite mediche di rito, il jolly offensivo di Cambrils ha iniziato a prendere confidenza con Casteldebole dove rimarrà anche domani mentre i compagni saranno impegnati in Coppa Italia. A Genova era arrivato in prestito con obbligo di riscatto e controriscatto a favore dei blaugrana, con una clausola che prevedeva il 50% sulla futura rivendita. Ci sarà da capire quali saranno i termini con il quale il giocatore è sbarcato sotto le Due Torri. La squadra intanto si prepara ai quarti di Coppa Italia con alcuni dubbi di formazione da fugare per Italiano, a partire dal portiere, con Skorupski avvantaggiato su Ravaglia e a centrocampo, con il rientro di Pobega.

L’arbitro di Atalanta-Bologna sarà Marinelli di Tivoli assistito da Rossi e Ricci, con quarto uomo Ghersini e addetti VAR Serra e La Penna.