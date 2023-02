Bologna Fc Mercato, l’agente di Ferguson: “Milan e Juventus interessate a Lewis”

SAMPDORIA BOLOGNA

Bologna, 21 febbraio 2023 - Non solo la questione infortuni tiene banco in casa Bologna, ora ci si aggiunge anche il mercato, con alcune formazioni italiane che sembrerebbero avere messo gli occhi addosso ad uno dei rossoblù più in forma di questa stagione.



Come rivelato nella chiacchierata concessa a Off the Record, Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, ha infatti raccontato che: “C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 9 milioni di euro”.



Frasi che rischiano di spiazzare l’ambiente bolognese, soprattutto alla luce di una cifra che, a detta di molti, sembrerebbe al momento bassa: Ferguson, arrivato in estate dall’Aberdeen per 3.5 milioni di euro, ha fin qui giocato 18 partite in maglia Bologna, trovando la sua consacrazione sotto la gestione di Thiago Motta: con l’allenatore italo-brasiliano lo scozzese classe 1999 ha arricchito il suo score con tre reti, segnando a Lecce, Monza e Sassuolo. Tutti e tre gol decisivi, tra le altre cose.



McMurdo, nel corso del podcast, ha inoltre aggiunto che “Loro (il Bologna, ndr) hanno venduto Hickey per 20 milioni di sterline e lui giocò solamente 48 gare con loro”, alludendo al fatto che la valutazione di Ferguson – e di conseguenza il prezzo - potrà continuare a crescere se le prestazioni che offrirà saranno in linea con quelle viste fin qui. “Ha imparato una nuova lingua e una nuova cultura – ha proseguito l’agente - e se l’è cavata molto bene. È molto professionale. Io ho avuto a che fare con molti buoni giocatori, ma lui è di un’altra categoria”.



Ferguson, che è tornato a centrocampo contro la Sampdoria dopo la prova opaca offerta nel match interno contro il Monza nel ruolo di centravanti, era ipotizzabile potesse interessare alle big del calcio scozzese, quest’estate, ma né Rangers né Celtic si sono mosse in tal senso: “Non penso che un club scozzese possa ora pagare la cifra che richiede il Bologna. Se lo desidera, non c’è alcun dubbio che possa giocare in futuro in Premier. Ma penso che se riceverà un’offerta da un top club in Italia o in Germania andrà lì”.