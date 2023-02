Bologna Fc Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

Bologna, 12 febbraio 2023 – Outsider a caccia del settimo posto. La sfida di questo pomeriggio tra Bologna e Monza, in programma alle 15 al Dall’Ara, mette di fronte due formazioni che iniziano ad annusare le zone nobili di classifica, soprattutto quel settimo posto che garantirebbe, a fine anno, avventure europee. Da una parte il Bologna di Thiago Motta, a 30 punti, dall’altra il Monza di Raffaele Palladino, che segue i rossoblù a tre punti di distanza. Ad arbitrare il match, valido per la seconda giornata di ritorno, ci sarà Zufferli della sezione di Udine. Diretta televisiva in esclusiva su Dazn.



Come arriva il Bologna



L’ultima cattiva notizia, in termini di infermeria, è quella che ha riguardato da vicino Joshua Zirkzee: l’olandese, dopo prove in crescendo, è costretto ai box per almeno una ventina di giorni a causa di un problema muscolare. Chi schierare, in avanti, contro il Monza? La scelta dovrebbe alla fine ricadere su Soriano, già visto come centravanti contro la Cremonese. Ai suoi lati pronto Orsolini, a destra, mentre la grande novità è rappresentata dall’ex Sassuolo Kyriakopoulos sulla sinistra. In mediana non dovrebbe esserci spazio per Ferguson, destinato almeno inizialmente alla panchina: ai lati di Schouten pronti Dominguez ed Aebischer. Ma è la difesa il reparto più inedito: a destra Cambiaso, a sinistra Lykogiannis mentre in mezzo, viste le assenze di Lucumì, Bonifazi e Soumaoro, Posch scalerà al fianco di Sosa.



Come arriva il Monza



Ancora imbattuta in questa 2023, la formazione di Palladino dovrebbe confermare per 9/11 la squadra che lunedì sera ha pareggiato in casa contro la Sampdoria. Davanti a Di Gregorio è in vantaggio Marlon su Caldirola, mentre sono sicuri del posto sia Izzo che Pablo Marì, assente all’andata. In mediana pronti Rovella e capitan Pessina, con Ciurria e D’Alessandro (out Carlos Augusto) a presidiare le fasce. In attacco, invece, potrebbe essere riproposta la soluzione-pesante: Petagna prima punta, con Dany Mota e Caprari alle sue spalle.



Bologna – Monza, probabili formazioni e dove vederla



Oggi ore 15



Stadio Renato Dall’Ara



Arbitro: Zufferli di Udine.



Diretta tv: Dazn.







BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 50 Cambiaso, 3 Posch, 4 Sosa, 22 Lykogiannis; 8 Dominguez, 30 Schouten, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 21 Soriano, 77 Kyriakopoulos.



Allenatore: Motta.



Panchina



1 Bardi, 34 Ravaglia, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 Medel, 19 Ferguson, 25 Pyyhtia, 9 Arnautovic, 99 Barrow.







MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Marlon, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 84 Ciurria, 6 Rovella, 32 Pessina, 77 D’Alessandro; 47 Mota Carvalho, 17 Caprari; 37 Petagna.



Allenatore: Palladino.



Panchina



89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 5 Caldirola, 11 Carboni, 19 Birindelli, 26 Antov, 7 Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 12 Sensi, 22 Ranocchia, 28 Colpani, 9 Gytjkaer.

Segui la diretta (dalle 15)