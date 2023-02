Bologna Fc Monza 0-1, Thiago Motta attacca l’arbitro: “Il fallo di mano di Sensi era da rigore”

Thiago Motta furioso con l'arbitro dopo il ko interno col Monza

Bologna, 12 febbraio 2023 – “Sono triste. Lavoriamo bene in settimana, ma sicuramente dobbiamo migliorare in qualcosa, rimanere coi piedi per terra e affrontare ogni giorno al massimo”. Lo stato d’animo di Thiago Motta lo racconta lo stesso allenatore rossoblù, che concentra le sue polemiche, post sconfitta per 1 a 0 contro il Monza, nei confronti dell’arbitro e di una tipologia ben specifica di calciatori: “Devo sottolineare che per noi c’era un rigore, il fallo di mano di Sensi al 36’, non fischiato. Nel secondo tempo ho visto situazioni che ormai si ripropongono tutte le domeniche. Non voglio lamentarmi, il Monza è una buona squadra, ma ci sono tantissimi giocatori che ‘svengono’ a terra, si rialzano, e riprendono a correre. E così via. Cercano di ingannare e di creare confusione. Ma la cosa peggiore è che alla fine vengono premiati, e quindi continueranno a farlo. Difficilmente questo meccanismo verrà modificato, a meno che non si arrivi a un cambiamento”.

Un Bologna spuntato e costretto a rinunciare ad Arnautovic anche per la prossima gara: “La mancanza di punte non penso abbia influito. Abbiamo cercato di forzare spesso la giocata ma non era il caso. Arnautovic era diffidato, perderà l’incontro con la Sampdoria e avrà più tempo per riprendersi”.

Nel ruolo di centravanti Ferguson ha avuto la meglio su Soriano, rimasto in panchina per tutta la gara: “Ho preferito Lewis per dare ancora meno riferimenti al Monza”. Un'alternativa avrebbe potuto essere Barrow, dirottato sulla fascia dopo il suo ingresso: “Ogni partita è diversa. Sappiamo tutti che Barrow è un esterno che può anche giocare a destra. Per questa partita mi sembrava corretto utilizzare un’altra tipologia di giocatore”.

Responsabile sul gol del Monza e deconcentrato in un altro paio di occasioni è stato Sosa, oggi in coppia con Posch: “Alla fine giochiamo in undici. Gli errori vengono commessi. Non possiamo sempre puntare il dito su un giocatore solo. La mia squadra è insieme, tanto nelle vittorie quanto nelle sconfitte. Sosa lavora al massimo come tutti i suoi compagni. Ora dobbiamo digerire la sconfitta”.

Una sconfitta che rallenta la corsa al settimo o, in alternativa, all’ottavo posto: “Noi continueremo a lavorare, affrontando ogni giornata al massimo, a partire dalla Sampdoria”. Sampdoria che arriva dopo il ko di oggi, mal digerito anche dai tifosi, che hanno comunque salutato i giocatori a fine gara:

“Noi abbiamo fatto il massimo. La conferma è il pubblico: è scontento, come noi, però allo stesso tempo ha ringraziato la squadra, applaudendola, sapendo che oggi i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere. Non è stato possibile, veniva da sette partite senza sconfitte in Serie A”.

Così invece Stefan Posch al termine della gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma anche molto importante, avevamo anche tanti assenti. Il risultato è stato deludente, abbiamo giocato un buon secondo tempo ma ci è mancato il gol. Siamo dispiaciuti perché era una chance importante per fare punti e scalare la classifica. Ora pensiamo a lavorare, il campionato è lungo e ci concentriamo sulla prossima gara. Io cerco sempre di aiutare la squadra, mi piace giocare da centrale ma anche da terzino, in generale sono a disposizione e faccio quello che mi chiede il mister”.